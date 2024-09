Kendall Jenner strahlt als heiße Blondine bei Fashion Week

Kendall Jenner (28) verzaubert alle in Paris – und das nicht nur mit ihrem fantastischen Outfit. Das Supermodel befindet sich wegen der Paris Fashion Week derzeit in der französischen Hauptstadt und präsentiert vor Ort stolz seine neue Haarfarbe. Seit Kurzem trägt die "The Kardashians"-Bekanntheit ihre Haare schulterlang und platinblond. Die Typveränderung lässt sie förmlich strahlen, wie Kendall während ihres Auftritts bei der Runway-Show von L’Oréal Paris in einem feuerroten Kleid beweist.

Dass der Schwester von Kim Kardashian (43) ihr neuer Look sehr gut steht, bewies sie zuvor schon in Mailand. Dort besuchte Kendall die Modenschau der Marke Bottega Veneta, um sich die Frühjahr-Sommer-Kollektion des kommenden Jahres anzuschauen – und überzeugte vor Ort in einer hochgeschlossenen braunen Robe, zu der die 28-Jährige dunkelrote Absatzschuhe kombinierte. Dabei zog nicht nur ihr Lächeln alle Blicke auf sich, sondern auch ihre neue Haarpracht, die ihrem Outfit einen besonderen Glanz verlieh.

Kendall, die nicht nur durch ihre Karriere als Model, sondern auch durch ihre berühmte Familie und die Show Keeping Up with the Kardashians Berühmtheit erlangte, überraschte ihre Instagram-Follower schon vor wenigen Wochen mit ihrer haarigen Veränderung. Auf Schnappschüssen, die sie auf ihrem Social-Media-Profil teilte, sind ihre Haare mit einem schwarzen Haarband verziert und zu einer lässigen Hochsteckfrisur gestylt – von ihrer gewohnt dunklen Mähne fehlt dabei jedoch jede Spur.

Getty Images Kendall Jenner in Mailand, September 2024

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner, Model

