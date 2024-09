Umstyling: Kendall Jenner präsentiert ihre blonde Haarpracht

Kendall Jenner (28) überrascht ihre Fans mit einer großen Veränderung! Die The Kardashians-Protagonistin entschied sich dazu, ihre dunklen Locken gegen eine goldene blonde Mähne einzutauschen. Am Mittwoch präsentierte sie den neuen Look auf ihrem Instagram-Profil. Die Bilder zeigen sie anstelle ihrer dunklen Haarpracht nun mit blondierter Mähne. Auf den Pics posiert sie zudem mal mit einem Haarband und mal mit einer modernen Hochsteckfrisur.

Ihr Haarstylisten-Team, bestehend aus Jenna Perry und Jessica Gillin, sprach mit der US-amerikanischen Ausgabe des Modemagazins Vogue über die haarige Veränderung. Insgesamt habe das Umstyling sage und schreibe zwei Tage in Anspruch genommen. Außerdem erklärten die Stylisten die Beweggründe für die Prozedur: Kendall lasse sich im Moment unter anderem vom Stil der 90er-Jahre inspirieren.

Doch Kendall ist nicht das einzige Mitglied des Jenner-Kardashian-Clans, das sich für ein großes Umstyling entschieden hat. Bereits vor etwa zwei Jahren sorgte Kim Kardashian (43) für Furore, als sie in einem atemberaubenden Kleid bei der Met Gala aufschlug. Das glamouröse Outfit, das die TV-Bekanntheit damals trug, war das legendäre Kleid von Marilyn Monroe (✝36) aus dem Jahr 1962. Kim komplettierte den Look mit weißblonden Haaren, die zu einem strengen Dutt zusammengebunden waren. Die platinblonde Mähne färbte sich die eigentlich Dunkelhaarige extra für die Gala. Dazu trug sie funkelnde, hängende Ohrringe.

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner im September 2024

Getty Images Kim Kardashian bei der Met Gala 2022

