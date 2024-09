Königin Sonja genießt Paris Fashion Week unter vielen Stars

Am Dienstag zog die Paris Fashion Week erneut zahlreiche Prominente in ihren Bann, doch eine besondere königliche Anwesenheit sorgte für Aufsehen: Königin Sonja von Norwegen (87). Die Monarchin saß in der ersten Reihe der Dior Frühjahr/Sommer 2025 Modenschau neben der französischen First Lady Brigitte Macron (71). Beide Damen strahlten in eleganten Outfits in Schwarz – während Königin Sonja mit einem rosafarbenen Schal einen Hauch Farbe in ihre Garderobe brachte. Unter den weiteren prominenten Gästen des Spektakels befanden sich Anya Taylor-Joy (28), Natalie Portman (43) und Rosamund Pike (45).

Die Anwesenheit der norwegischen Königin bei der Pariser Fashion Week war eine Überraschung für viele. Unmittelbar danach stattete sie dann der Harriet Backer Ausstellung "The Music of Colour" im Musée d'Orsay einen Besuch ab. Bereits im Januar war sie bei der Pariser Couture-Woche zu Gast und wurde dabei von ihrer Enkelin Leah Isadora Behn (19) begleitet. Leah, Tochter von Prinzessin Märtha Louise (53) und dem verstorbenen Ari Behn (✝47), hat diesen Sommer sogar ihre erste eigene Beauty-Linie auf den Markt gebracht.

Die 87-Jährige ist seit Jahrzehnten ein zentraler Teil der norwegischen Königsfamilie, nachdem sie sich 1968 mit dem damaligen Kronprinzen Harald vermählt hatte. Als ihr Gatte im Jahr 1991 den Thron bestieg, wurde Sonja die erste Königin Norwegens nach über 50 Jahren. Sie ist stolze Mutter von Prinzessin Märtha Louise und Kronprinz Haakon (51) sowie Großmutter von fünf Enkeln. Im August erfreute sich die Royal-Family über die Hochzeit von Märtha Louise mit dem kalifornischen Schamanen Durek Verrett (49). Die dreitägigen Feierlichkeiten fanden in Geiranger statt und zogen zahlreiche Medienaufmerksamkeit auf sich.

Getty Images Königin Sonja und Brigitte Macron im September 2024

Getty Images Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett bei ihrer Hochzeit im August 2024

