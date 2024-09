Prinzessin Märtha Louise meldet sich nach Hochzeit zu Wort

Prinzessin Märtha Louise (52)und Durek Verrett (49) sind am malerischen Geirangerfjord vor den Traualtar getreten. Nun hat sich die norwegische Adlige bei Instagram zu Wort gemeldet und ein entzückendes Video mit dem Schamanen in ihrer Story geteilt. Verliebt schaut sich das Brautpaar in der Aufnahme in die Augen. "Danke an jeden, der an unserer magischen Hochzeit teilgenommen hat", kommentierte Märtha den romantischen Clip.

Des Weiteren teilte Märtha Coveraufnahmen von Hello!. Auf der Titelseite des Magazins lächelt das frischgetraute Ehepaar sichtlich glücklich in die Kamera. Die Fans reagierten entzückt auf die Aufnahme. "Atemberaubendes Paar, atemberaubender Ort, atemberaubende Hochzeit. Ich freue mich so für euch beide" oder "Ich wünsche ihnen ewiges Glück" war unter dem Post zu lesen. Doch auch kritische Stimmen wurden laut, die behaupteten, dass die Ehe von Märtha und Durek nicht lange halten würde.

An der Hochzeit nahmen zahlreiche prominente Gäste teil. So feierten Märthas Eltern, Königin Sonja (87) und König Harald (87), gemeinsam mit dem Brautpaar. Auch der Bruder der Braut Kronprinz Haakon (51) und seine Frau Kronprinzessin Mette-Marit (51) waren mit ihren Kindern Prinzessin Ingrid Alexandra (20) und Prinz Sverre Magnus (18) vor Ort. Ein Familienmitglied fehlte allerdings: Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby (27), der aus ihrer ersten Ehe mit Morten Borg stammt, blieb den Feierlichkeiten fern. Der Blondschopf wurde Anfang August aufgrund eines Gewaltverbrechens festgenommen. Er soll seine Ex-Freundin körperlich attackiert haben.

Getty Images Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett im August 2024

Getty Images Marius Borg Høiby, 2022

