Xander Stephinger und seine Lilly verraten Babygeschlecht

Xander Stephinger und seine Partnerin Lilly erwarten derzeit den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Auf Instagram hält der einstige Make Love, Fake Love-Kandidat seine Fans regelmäßig mit Schwangerschaftsupdates auf dem Laufenden. Nun verraten er und seine Liebste das Babygeschlecht. "Ich habe mich so, so sehr erschrocken! Der Moment für uns beide unbezahlbar", schreibt Lilly zu einem Video, in dem sie und Xander eine rosafarbene Rauchbombe mit Konfetti in die Luft halten. Damit steht fest: Das Paar darf sich über ein kleines Mädchen freuen.

Mitte Juli überraschte der Realitystar seine Fans mit der frohen Botschaft im Netz. "Kleines Wunder und großes Glück. Wir freuen uns so sehr, wenn wir dich kennenlernen dürfen", schwärmten die Eltern in spe zu einer niedlichen Fotoreihe und ergänzen: "Wir teilen dieses Glück mit euch und sind sichtlich erleichtert, kein Geheimnis mehr daraus machen zu müssen."

Xander wurde durch seine Teilnahme an der diesjährigen "Make Love, Fake Love"-Staffel bekannt. Im großen Finale entschied sich Antonia Hemmer (24) sogar den damals vergebenen Kandidaten – nach der Ausstrahlung wurde bekanntlich nichts aus den beiden. Ende Mai machte der Bayer dann seine Beziehung zu seiner neuen Freundin Lilly öffentlich. Die beiden schmieden neben ihrem Baby bereits weitere Zukunftspläne: Sie wollen zusammenziehen.

Instagram / mrs.lilly___ Lilly und ihr Partner Xander Stephinger, September 2024

Instagram / xander_stephinger Lilly und Xander Stephinger, September 2024

