Es ist ein...: DSDS-Star Norman Langen wird wieder Vater

Norman Langen (39) hat eine wunderbare Neuigkeit zu verkünden: Der Schlagersänger und seine Frau Verena erwarten ihren zweiten Nachwuchs! Diese zuckersüße Nachricht verkündet der DSDS-Star nun im Interview mit RTL. "Wir freuen uns wie Bolle", sprudelt es aus ihm heraus. Norman und Verena legen noch eins drauf und verraten, ob sie Eltern eines Sohnes oder einer Tochter werden. "Sie hat wirklich lange, lange auf sich warten lassen", berichtet Norman und verrät damit, dass die beiden Eltern einer Tochter werden. Bereits im Winter soll das kleine Mädchen das Licht der Welt erblicken.

Für Norman und Verena geht damit ein wahrer Traum in Erfüllung. Der Schlagersänger und seine Partnerin haben sich schon immer einen Sohn und eine Tochter gewünscht. Der Wunsch des Sohnes ging bereits im Jahr 2018 in Erfüllung, als der kleine Emilio das Licht der Welt erblickte. Der kleine Promispross freut sich bereits riesig auf sein Geschwisterchen. "Er fragt gefühlt jeden Tag, wann denn seine Schwester zur Welt kommt, ob man die nicht jetzt schon holen könnte", verrät Verena im Interview mit dem Sender.

Norman und Verena gehen bereits seit rund acht Jahren als Eheleute durchs Leben. Kennengelernt hatten sich die beiden in der Talent-Show "Deutschland sucht den Superstar" im Jahr 2011. Der 39-Jährige belegte damals den siebten Platz. Zwei Jahre nach der Trauung des Schlagersängers machte Sohnemann Emilio Norman und Verena das erste Mal zu Eltern. Sein Start ins Leben war aber alles andere als leicht und überschattete kurze Zeit das Babyglück der frischgebackenen Eltern. "Die Nabelschnur hatte sich dreimal um seinen Hals gewickelt. Also hätten sie ihn nicht per Kaiserschnitt geholt, hätte das auch ganz anders ausgehen können", berichtete Norman damals gegenüber RTL. Mittlerweile geht es dem kleinen Jungen aber wieder ganz prächtig.

Getty Images Norman Langen in Hamburg im Juli 2015

Instagram / norman.langen Norman Langen, Musiker

