Schlagerliebe LIVE mit zwei Events am 19. Februar im TV

Schlagerfans können sich auf zwei spektakuläre TV-Events freuen, die ab dem 19. Februar bei RTL Up ausgestrahlt werden. Die Moderatoren Steffi Brungs (36) und Norman Langen (39) werden durch die Show "Schlagerliebe Live aus St. Anton" sowie die anschließende "Schlagerliebe Live Hüttenparty" führen. Aufgezeichnet wurden beide Ausgaben Anfang Dezember in der bekannten Skihütte MooserWirt am Arlberg in Österreich. Neben den Moderatoren stehen zahlreiche Schlagerstars auf der Bühne, darunter Anna-Carina Woitschack (32), Vincent Gross (28), Almklausi (54), Tobee und viele weitere.

Die erste Ausgabe, "Schlagerliebe Live aus St. Anton", startet um 21:05 Uhr. In diesem Format liegt der Fokus auf jungen Künstlern und modernem Popschlager. Unter anderem geben die Schlager-Größen Anna-Carina Woitschack, Vincent Gross, Marie Reim (24), Paulina Wagner (27), Sarah Zucker, die Mountain Crew, die Räuber, Stereoact, Lena Marie Engel, Sarah Bora, Fantasy, die Dorfrocker, Samu und Tim Peters ihr Talent zum Besten. Direkt im Anschluss um 22:55 Uhr folgt die "Hüttenparty"-Folge, in der hauptsächlich Après-Ski- und Ballermann-Bekanntheiten auf der Bühne performen. Darunter Julian Sommer, Markus Becker, Almklausi und Schlagerstar Tobee, der beispielsweise für Songs wie "Saufi Saufi" oder "Orca vor Mallorca" gefeiert wird. Zudem dürfen sich die Zuschauer über einen Besuch von Alex Christensen und dem Partyduo Die Atzen freuen.

Anna-Carina ist jedoch nicht erst am 19. Februar im TV zu sehen: Die Sängerin ist aktuell Kandidatin im diesjährigen Dschungelcamp und kämpft mit zwölf weiteren Teilnehmern wie Jörg Dahlmann (66), Yeliz Koc (31) oder auch Lilly Becker (48) um die Dschungelkrone. Down Under stellen die Stars dann nicht nur ihr Können im Kampf gegen die Wildnis unter Beweis – auch das ein oder andere Geheimnis wird beim Deeptalk am Lagerfeuer gelüftet.

Getty Images Vincent Gross, Schlagersänger

RTL Anna-Carina Woitschack und Jörg Dahlmann im Dschungelcamp 2025

