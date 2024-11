Unheimlich: DSDS-Star Norman Langen litt unter Stalkerin

Norman Langen (39), ehemaliger DSDS-Star und bekannter Schlagersänger, wurde vor einigen Jahren Opfer von Stalking in seinem eigenen Zuhause. Diese beunruhigende Erfahrung teilt Norman im Interview beim RTL-Spendenmarathon, wo er offen von der beängstigenden Situation und den Auswirkungen auf sein Familienleben erzählt. Eine unbekannte Frau suchte wiederholt die Nähe des Sängers und seiner Familie, klingelte bei seinen Verwandten in der Nachbarschaft. "Dann wurde erst mal der Opa rausgeklingelt, dann der Vater... Es wurden komische Geschichten erzählt, die keinen Zusammenhang hatten", erinnert er sich.

Norman berichtet, dass die Frau eine Wahrnehmungsstörung hatte und schließlich zugab, bereits mehrfach auf seinem Grundstück gewesen zu sein, bevor sie den Mut fand zu klingeln. Die ständige Präsenz der Stalkerin versetzte ihn und seine Familie in große Sorge. "Man fühlt sich in den eigenen vier Wänden nicht mehr sicher. Man hat Angst, dass man beobachtet wird. Man hat Angst, was mit der Familie passiert, wenn sie aus der Tür geht", schildert Norman seine Gefühle. Besonders die Sicherheit seiner Frau und seines kleinen Kindes bereitete ihm große Angst. Um sich zu schützen, hat er inzwischen zahlreiche Kameras an seinem Haus installiert und eine einstweilige Verfügung gegen die Frau erwirkt. Seitdem habe er zwar Ruhe – trotzdem habe die Erfahrung Spuren hinterlassen.

Norman ist seit 2011 ein fester Bestandteil der deutschen Schlagerszene, nachdem er durch seine Teilnahme an der Castingshow DSDS Bekanntheit erlangte und mit seiner charmanten Art die Herzen vieler Fans gewann. Privat ist Norman seit 2016 glücklich mit seiner Partnerin Verena verheiratet und hat einen Sohn. Ende des Jahres erwarten die beiden ihr zweites Kind.

Ohlenbostel,Guido / ActionPress Norman Langen und Verena bei der José-Carreras-Gala in Berlin

Instagram / norman.langen Norman Langen mit seiner Ehefrau Verena und seinem Sohn Emilio

