DSDS-Star Norman Langen ist zum zweiten Mal Papa geworden

Norman Langen (39) meldet sich mit freudigen Nachrichten bei seinen Fans: Der DSDS-Star ist zum zweiten Mal Vater geworden. Die Neuigkeit verkündet er mit einem rührenden Beitrag auf Instagram. "Guten Morgen, meine Lieben, was soll ich sagen… ein weiteres Wunder ist nun endlich in Verenas und mein Leben getreten…", beginnt der Sänger dankbar und fügt hinzu: "Klein 'Amelie Jolie' wurde gestern Morgen um 8:40 Uhr geboren." Dazu teilt Norman eine Reihe von Fotos, auf denen er und seine Liebste überglücklich mit dem Baby auf dem Arm in die Kamera schauen. Und sogar das Gesicht der Kleinen bekommen seine Social-Media-Follower zu sehen.

Wie der "Pures Gold"-Interpret weiter verrät, sei die Geburt reibungslos verlaufen. Besonders stolz sei er vor allem auf seine tapfere Partnerin, die ihm vor wenigen Stunden sein "zweites Kind schenkte". "Ich liebe dich", widmet Norman Verena dankbar die drei magischen Worte. Nun genießen Mama, Papa und der ältere Bruder Emilio die anstehende Kennenlernzeit in vollen Zügen. Norman und Verenas zweites Baby gleich via Social Media kennenzulernen freut auch zahlreiche Fans, Freunde und Kollegen des Musikers. Stars wie Anna-Carina Woitschack (32) und Jürgen Milski (61) überhäufen ihn mit herzlichen Glückwünschen. "Dann hast du ja schon das schönste Weihnachtsgeschenk, das man sich wünschen kann! Herzlichen Glückwunsch", schreibt der Big Brother-Star.

Dass das Paar erneut Eltern wird, verkündeten sie erst im September im Interview mit RTL. "Wir freuen uns wie Bolle", erklärte er und verriet anschließend direkt, dass sie dieses Mal eine Tochter erwarten – was für Norman etwas ganz Besonderes sei, wie er verriet. "Tatsächlich sind meine Eltern ja schon fünffache Großeltern und das sind alles Jungs. Das heißt, wir haben den Bann gebrochen", erklärte er dem Sender. Außerdem haben er und Verena sich immer einen Sohn und eine Tochter gewünscht.

Instagram / norman.langen Tochter von Norman Langen, Dezember 2024

Instagram / norman.langen Norman Langen und Verena mit ihrem Neugeborenen, Dezember 2024

