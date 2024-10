Darf Norman Langens Sohn den Namen seiner Schwester wählen?

Norman Langen (39) und seine Frau Verena de Haan könnten nicht glücklicher sein: Das seit 2016 verheiratete Paar erwartet im Dezember sein zweites Kind, und diesmal wird es ein Mädchen. Nachdem sie bereits ihren Sohn Emilio haben, freut sich die kleine Familie auf die weibliche Verstärkung. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, das Kinderzimmer ist schon eingerichtet und in zarten Rosatönen gestaltet. Welchen Namen die kleine Stammhalterin tragen wird, behält der ehemalige DSDS-Kandidat noch für sich, doch er verrät, dass Sohn Emilio bei der Auswahl nicht ganz unbeteiligt war.

Emilio hatte für seine kleine Schwester direkt einen besonderen Namen im Kopf, der bei den Eltern aber zunächst auf wenig Gegenliebe stieß, wie Norman jetzt im Interview mit Schlager.de verriet: "Er hat ständig diesen einen Namen gesagt. Warum, wissen wir nicht." Erst nach einiger Überlegung fanden der Schlagerstar und seine Frau schließlich Gefallen daran und der Name kam in die engste Auswahl. "Am Anfang waren wir noch skeptisch, doch mittlerweile finden wir den Namen sogar richtig toll." Wie sehr sich Söhnchen Emilio auf den Familienzuwachs freut, zeigt ein von ihm gemaltes Bild, das schon jetzt im künftigen Babyzimmer hängt.

Auch die Großeltern sind voller Vorfreude, besonders da nach sechs Jungen in der Familie endlich ein Mädchen erwartet wird. "Wir haben den Bann gebrochen", meint Norman. Allerdings müssen er und Verena die begeisterten Omas und Opas manchmal bremsen. "Sie kaufen jetzt schon viel zu viele Sachen für die kleine Prinzessin", bemerkt er. Norman ist es wichtig, seine Kinder bodenständig zu erziehen und möchte nicht, dass sie zu sehr verwöhnt werden.

Instagram / norman.langen Norman Langen mit seiner Ehefrau Verena und seinem Sohn Emilio

Ohlenbostel,Guido / ActionPress Norman Langen und Verena bei der José-Carreras-Gala in Berlin

