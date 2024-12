Norman Langen liebt "Kuschelzeit" nach Geburt seiner Tochter

Norman Langen (39) durfte sich über ein kleines Weihnachtswunder freuen: Am 20. Dezember kam sein zweites Kind auf die Welt. Der Schlagersänger und seine Frau Verena konnten die ersten Tage mit ihrer kleinen Prinzessin genießen. Das Paar teilte Promiflash mit: "Die ersten Tage waren magisch. Wir hatten so eine schöne Kuschelzeit, konnten alles rundherum vergessen und uns einfach auf uns drei bzw. auf uns vier besinnen." Als die Eltern Amelie Jolie das erste Mal endlich in den Armen halten durften, konnten sie ihr Glück kaum fassen. "Es war ein unbeschreibliches Gefühl! Wir haben so lange darauf gewartet. Ein wahr gewordener Traum!", schwärmte das Paar.

Verena sei nach der Geburt relativ schnell wieder fit gewesen. Die Geburt verlief ganz ohne Komplikationen. Normans älterer Sohn Emilio sei sehr stolz auf seine kleine Schwester. "Er bietet uns bei allem seine Hilfe an und ist mit Begeisterung helfend am Start!", freuten sich die Zweifacheltern. Auch Oma und Opa kommen gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. Sowohl Normans als auch Verenas Eltern "sind hin und weg und alle waren direkt unsterblich in die Prinzessin verliebt."

Die frischgebackenen Eltern genießen die Zeit mit ihrer kleinen Familie. Im Hinblick auf die Zukunft sagen der Musiker und seine Liebste: "Wir freuen uns, dass wir jetzt als Familie noch weiter zusammenwachsen können und gemeinsam neue Herausforderungen meistern." Das Traumpaar verrät Promiflash, worauf es sich besonders freut: "Unsere beiden Kinder aufwachsen zu sehen und ihnen die Welt zu zeigen, ist das Schönste, was es geben kann."

Instagram / norman.langen Norman Langen mit seiner Tochter, Dezember 2024

Instagram / norman.langen Norman Langen und Verena mit ihrem Neugeborenen, Dezember 2024

