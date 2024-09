Felix von der Laden und Chany Dakota haben sich getrennt

Chany Dakota (28) hat überraschend das Ende ihrer Beziehung mit Felix von der Laden (30) bekannt gegeben. Die Influencerin teilte in einem emotionalen Instagram-Post mit, dass das Paar bereits Anfang September getrennte Wege gehe, und sprach über ihren Schock über das plötzliche Liebes-Aus. "Die Leere, die auf einmal in meinem Leben ist, und die Momente, in denen es mich innerlich zerreißt, sind kaum auszuhalten", gab die Blondine zu. Dabei deutete sie auch an, dass das Beziehungsende einseitig gefordert wurde: " Für ihn hat unsere Beziehung keine Zukunft mehr, und ich muss das schweren Herzens akzeptieren." Auch Felix bestätigte die Trennung zeitgleich auf seinem Social-Media-Profil und richtete emotionale Worte an seine Fans.

Die Bekanntgabe der Trennung hat in der Community für große Aufregung gesorgt und der Post von Chany wurde schnell von unzähligen Kommentaren überschüttet. Viele Fans äußerten ihre Bestürzung und konnten die Nachricht kaum glauben. Kommentare wie "Unerwarteter als die Trennung von Bibi (31) und Julian (31)" und "Also das hätte jetzt glaube keiner von uns erwartet. Es wirkte einfach perfekt" zeigen, wie sehr die Fans vom Schicksal des Paares überrascht sind. Chany und Felix, die drei Jahre zusammen waren, wurden oft als das perfekte Couple wahrgenommen, das ihr Leben gemeinsam online teilte.

Noch vor wenigen Wochen unternahmen Chany und Felix eine gemeinsame Traumreise durch die USA und Kanada. Der YouTube-Star hatte sich zusammen mit der Influencerin einen großen Traum erfüllt: einen Luxus-Roadtrip, der mit atemberaubenden Orten, luxuriösen Hotels und jede Menge Abenteuer lockte. Für stolze 35.000 Euro erlebten die beiden einen unvergleichlichen Trip, der bei ihren Fans für Begeisterung sorgte, als sie regelmäßig Fotos und Videos im Netz teilten. Doch nun scheint die glückliche Zeit ein abruptes Ende gefunden zu haben.

Instagram / chanydakota Felix von der Laden und Chany Dakota, Oktober 2022

Instagram / felixladen Chany Dakota und Felix von der Laden im Flugzeug

