Vor rund einem Monat machte das deutsche TikTok-Sternchen Chany Dakota (25) die Beziehung zu YouTuber Felix von der Laden (27) öffentlich – jetzt widmet sie ihrem Schatz schon den ersten Song! Seit zwei Jahren veröffentlicht die Das Internat-Darstellerin mittlerweile auch regelmäßig Singles. Ihr neuester Release, die Ballade "Vintage Love", ist dabei so persönlich wie nie! Chany hat im Promiflash-Interview verraten: Es ist eine echte Liebeserklärung an Freund Felix!

Seit diesem Freitag ist das romantische Lied auf allen Plattformen streambar. Mit Promiflash spricht Chany über die Entstehung des Titels. Die Zeilen kamen ihr nämlich schon vergangenes Jahr in den Sinn, als sie sich in den 27-jährigen Rennfahrer und Vlogger verliebt hat. "Ich habe ihn kennengelernt und wollte einfach meinen Gefühlen freien Lauf lassen und diesen Song schreiben. Ich habe mir schon immer die wahre und ewige Liebe gewünscht und das habe ich darin festgehalten", erklärt die selbst ernannte Rainbow-Barbie.

Ein Blick in die Lyrics beweist, wie verknallt Chany ist. Unter anderem heißt es im Text: "Das Leben ist süß und Baby, du bist alles, was ich brauche. Schnelle tiefergelegte Autos, eine Fahrt auf deinem Beifahrersitz. Es fühlt sich wie unser Honeymoon an. [...] Ich schau in deine himmelblauen Augen." Tatsächlich hält der Social-Media-Star damit ganz echte gemeinsame Erlebnisse mit seinem Partner fest. Felix habe sich sehr über den Song gefreut, vor allem weil Chany seine blauen Augen und ihre gemeinsame Vorliebe für schnelle Sportwagen im Text verewigt hat.

Anzeige

Instagram / chanydakota Chany Dakotas Song-Cover zu "Vintage Love"

Anzeige

Instagram / felixladen Chany Dakota und Felix von der Laden in einem Helikopter

Anzeige

Instagram / chanydakota Felix von der Laden und Chany Dakota in New York

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Chany so persönliche Gefühle in einen Song verpackt? Ich finde das total toll und authentisch! Ich mag romantische Songs weniger... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de