Seit Anfang des Jahres ist bekannt, dass der YouTube-Star Felix von der Laden (27) mit der Influencerin Chany Dakota (26) zusammen ist. Das Web-Paar machte seine Beziehung ganz romantisch zu Neujahr öffentlich. Seither zeigen sich der Vlogger und die selbst ernannte Rainbow-Barbie gerne und häufig gemeinsam im Netz. Auch Chanys Bruder Joely White (20) ist als Blogger aktiv und kennt Felix schon lange. Promiflash hat bei dem Paradiesvogel nachgefragt, wie er auf das Liebes-Outing reagiert hat!

Promiflash traf Joely auf der Verleihung des TikTok-Preises Verties Awards in Potsdam und plauderte mit ihm über das Liebesglück seiner großen Schwester: "Ich war früher kein richtig großer Fan, aber ich habe ihn einfach sehr, sehr gerne geschaut als Person. Ich habe mit zehn oder zwölf sehr gerne Let's Plays geschaut. Ich fand das dann voll cool, dass die Welt so klein ist, und sich da zwei gefunden haben und sich sehr doll lieben", freute sich der Hesse für die 26-jährige Sängerin.

Auch wie die beiden ihre Liebe öffentlich gemacht haben, kann Joely nur gutheißen: "Ich denke, jeder im Social-Media-Bereich macht es erstmal so, dass man es für sich behält. Chany und Felix sind ja auch schon älter. Die wissen, wie das geht, und was sie wollen. Sie sind sehr glücklich miteinander", erklärte er. Generell findet der TikToker, dass man sich vom Liebsten seiner Schwester eine Scheibe abschneiden können – vor allem was Felix' Einstellung zur Arbeit angeht! "Er ist auch sehr inspirierend, weil er schon so lange im Game ist. Dass er YouTube und Co. immer noch so durchzieht und was ich so höre, was er noch alles macht und tut, da kann man ihn wirklich als sehr gutes Vorbild sehen", schloss er ab.

Instagram / felixladen Felix von der Laden und Chany Dakota im Januar 2022 in New York

Instagram / joely_white Joely White, Influencer

Instagram / felixladen Chany Dakota und Felix von der Laden in Mexiko

