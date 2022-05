Schockmoment für Felix von der Laden (27) und Chany Dakota (26)! Erst im Januar machten die beiden Social-Media-Stars ihre Liebe öffentlich. Nun hatte das Paar Glück im Unglück. Bei dem 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring ging Felix als einer von rund 700 Fahrern an den Start, die sich beim Fahren der 190 Rennautos abwechseln. Doch sein Wagen fing während des Rennens Feuer und löste bei Chany einen Schockmoment aus.

Als sich die Flammen im Heck seines Fahrzeugs ausbreiteten, war der YouTuber erst ein paar Minuten aktiv im Renngeschehen dabei. Sein Fahrzeug ist bis dahin aber bereits fünfeinhalb Stunden über den Asphalt gerast. Felix konnte den brennenden Wagen glücklicherweise noch rechtzeitig selbst verlassen. Dass der 27-Jährige den Zwischenfall unversehrt überstanden hatte, wurde Chany, die das Rennen in der Lounge verfolgt hat, jedoch nicht mitgeteilt. Die 25-Jährige meldete sich nach dem Schockmoment in ihrer Instagram-Story und erklärte: "Er war schon direkt aus dem Auto, aber man hat es einfach nicht gesehen."

Die Influencerin erzählte außerdem, dass diese Erfahrung für sie der schrecklichste Moment ihres Lebens war. "Das war wirklich so schlimm für mich", berichtete Chany. Aber sie wüsste: "Das ist Motorsport." Felix meldete sich am Morgen nach seiner Feuer-Erfahrung bei seinen Instagram-Followern. Zu einem Schnappschuss von ihm und der Beauty schrieb er in seiner Story: "War auch nicht leicht für meine Freundin gestern. Wahrscheinlich schlimmer als für mich."

Anzeige

Instagram / chanydakota Chany Dakota, TikTik-Star

Anzeige

Instagram / felixladen Felix von der Laden nach einem erfolgreichen Autorennen

Anzeige

Instagram / felixladen Felix von der Laden und Chany Dakota, Webstars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de