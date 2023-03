Heiraten und Kinder? Chany Dakotas Liebespläne mit Felix

Für Chany Dakota (26) läuft es nicht nur in der Karriere, sondern auch in der Liebe gut. Denn seit Silvester 2021 ist die erfolgreiche Influencerin und Schauspielerin in einer glücklichen Beziehung mit dem deutschen Influencer Felix von der Laden (28). Im August 2022 wanderten die Turteltäubchen sogar vorläufig gemeinsam nach Mallorca aus und feierten dort ihren ersten Jahrestag. Im Promiflash-Interview erzählt Chany nun von den weiteren Liebesplänen mit ihrem Felix.

Auf der Pre-Valentinstagsparty von David Lovric gibt Chany Promiflash einen Einblick in ihr Privatleben: "Ich bin jetzt gerade hier in die Wohnung in Köln gezogen bei ihm. Wir wollten ja nach Mallorca auswandern und vielleicht wandern wir nicht mehr ganz aus, aber haben dann da unseren Zweitwohnsitz auf Mallorca." Doch wie sieht es bei den weiteren Plänen des Paares aus? Sprechen sie schon über den Kinderwunsch? Chany hat eine deutliche Antwort auf diese Frage: "Noch kein Thema, also Kinder kriegen auf gar keinen Fall."

Während das Kinderthema bisher bei Chany und Felix keine Rolle spielt, kann sich das Paar eine Hochzeit schon eher vorstellen. "Also wir sind noch nicht so lange zusammen, aber man kann es sich auf jeden Fall zusammen vorstellen." Sie seien inzwischen auch schon etwas älter, weswegen man eher mal über solche Themen reden würde, äußert sich die Influencerin. Geplant sei jedoch noch nichts.

Anzeige

Instagram / felixladen Chany Dakota und Felix von der Laden in Mexiko

Anzeige

Instagram / felixladen Felix von der Laden und Chany Dakota, Webstars

Anzeige

Instagram / chanydakota Felix von der Laden und Chany Dakota

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de