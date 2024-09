Kein Cockpit: Steht Mick Schumacher vor dem Karriere-Aus?

Mick Schumacher (25) muss sich von seinem Traum, als Stammfahrer in die Formel 1 zurückzukehren, verabschieden. Nach Informationen von Bild hatte er sich intensiv um das letzte verbleibende Cockpit für die kommende Saison bei Sauber Motorsport bemüht, das künftig als Werksteam von Audi agieren wird. Doch die Entscheidung von Mattia Binotto und den übrigen Geschäftsführern fiel gegen den Sohn von Michael Schumacher (55). Auch in den vergangenen zwei Jahren gelang es dem Blondschopf nicht, sich einen Stammplatz in der Königsklasse zu ergattern.

Während Mick beruflich in Schwierigkeiten steckt, kann er sich auf die Unterstützung seiner Familie verlassen. Erst vor wenigen Wochen trafen sich die Schumachers bei einem Formel-1-Rennen in Zandvoort. Aufnahmen, die der Tageszeitung vorliegen, zeigen Mick gemeinsam mit seiner Mutter Corinna (55) und seinem Onkel Ralf (49). Allerdings schauen die drei auf den Paparazzifotos nicht sehr glücklich aus. Ihren Mienen nach zu urteilen, hatten sie ernste Themen zu besprechen.

Michael, der Vater des 25-Jährigen, war selbst ein begnadeter Motorsportler. Allerdings verletzte er sich 2013 bei einem Skiunfall und es gibt wenig öffentliche Informationen über seinen Zustand. In der Netflix-Dokumentation "Schumacher" gab Mick einen seltenen Einblick in seine Gefühlslage. "Ich glaube, dass Papa und ich uns jetzt auf eine andere Art und Weise verstehen würden – einfach, weil wir in einer ähnlichen Sprache sprechen, diese Motorsportsprache. Und dass wir viel mehr zu bequatschen hätten", offenbarte der Sohn des Formel-1-Champions.

Getty Images Mick Schumacher und seine Mutter Corinna Schumacher, Juni 2024

Getty Images Michael Schumacher, Rennfahrer

