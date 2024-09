Nach Party: Bei Prinzessin Mette-Marit wurde eingebrochen

Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit (51) und ihr Ehemann Kronprinz Haakon (51) sind in ihrem Zuhause Opfer eines Einbruchs geworden. Dieser Vorfall ereignete sich im Anschluss an eine "wilde" Party, die Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby (27) auf dem königlichen Anwesen Skaugum veranstaltet hatte. Nach Angaben des norwegischen Nachrichtenportals Se og Hør drang eine bekannte Motorradgang in die Residenz ein. Ein Video zeigt die verwüsteten Räumlichkeiten der Royals, in denen private Habseligkeiten ungeordnet auf dem Boden liegen.

Es sollen einige wertvolle sowie auch persönliche Gegenstände der Kronprinzenfamilie entwendet worden sein. Zu den gestohlenen Objekten zählen auch kostbare Silberwaren – die Diebe sollen bereits versucht haben, diese über ein Auktionshaus zu veräußern. Skaugum, normalerweise ein sicherer Rückzugsort für die norwegische Königsfamilie, wurde 2003 von dem Kronprinzenpaar bezogen und umfangreich renoviert.

Der Sommer gestaltete sich ohnehin schon schwierig für die norwegische Königsfamilie. Grund dafür waren die rechtlichen Probleme von Mette-Marits Sohn Marius. Der 27-Jährige steht wegen körperlicher und psychischer Angriffe auf seine Freundin vorläufig unter Anklage. In einer Stellungnahme räumte Marius gegenüber dem norwegischen Magazin NRK ein, im Alkohol- und Kokainrausch Straftaten begangen zu haben. Kurz darauf wurde er erneut festgenommen, nachdem er trotz einer erlassenen Kontaktsperre Kontakt zu besagter Freundin aufgenommen hatte.

AFP / Auswahl Die norwegische Königsfamilie Weihnachten 2013

Ragnar Singsaas/Getty Images Marius Borg Høiby und Mette-Marit von Norwegen