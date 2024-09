Süßer Anblick: Macaulay Culkin mit Familie in L.A. unterwegs

Macaulay Culkin (44) und seine Verlobte Brenda Song (36) wurden diese Woche mit ihrem jüngsten Sohn in Los Angeles gesehen. Wie die Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen, spazierten der ehemalige Kinderstar und die Schauspielerin zusammen mit ihrem lebhaften Sohn Carson entspannt durch Los Angeles. Carsons großer Bruder, der dreijährige Dakota, war nicht mit von der Partie, aber sein Name schmückte den schwarzen Rucksack, den Macaulay trug.

Brenda trug ein lässiges weißes T-Shirt und schwarze Loungehosen. Dazu kombinierte sie eine schwarze Umhängetasche und einen marineblauen Rucksack mit der Aufschrift "Carson". Macaulay hatte sich für hellgraue Jogginghosen und ein gelbes Grafik-T-Shirt entschieden – ein Jeanshemd und pinke Crocs rundeten seinen legeren Look ab. Trotz des entspannten Familienausflugs beeindruckte Brenda mit glamourösem Make-up, während Macaulay seine blauen Augen hinter einer schwarzen Sonnenbrille versteckte.

Das Paar lernte sich kennen, als Brenda für die Serie "Dads" mit Seth Green (50) und Giovanni Ribisi (49) vor der Kamera stand und Macaulay sie am Set besuchte. Weiter vertiefte sich ihre Beziehung bei den Dreharbeiten zu "Changeland" im Jahr 2017. Im Juni dieses Jahres ehrte Brenda ihren Verlobten in einem liebevollen Instagram-Post zum Vatertag. "Alles Gute zum Vatertag an den besten Papa der Welt. Der Papa, der jeden Tag über sich hinauswächst, der bereit ist, buchstäblich alles zu tun (oder zu tragen), nur um einen seiner Jungs zum Lächeln zu bringen", schwärmte sie in ihrem Beitrag.

Marksman/Snorlax / MEGA Macaulay Culkin und seine Partnerin Brenda Song

Getty Images Macaulay Culkin und Brenda Song im Dezember 2023

