Maggie Smith (†) kämpfte seit Jahrzehnten gegen Krankheiten

Maggie Smith ist am Freitag im Krankenhaus verstorben. Die Schauspielerin wurde 89 Jahre alt. Zu Lebzeiten hatte der Harry Potter-Star neben all seinen beruflichen Erfolgen mit verschiedensten Erkrankungen zu kämpfen. Bereits 1988 sprach Maggie erstmals über die Basedow-Krankheit, eine Autoimmunerkrankung, an der sie litt. Bei diesem Krankheitsbild kommt es zu einer übermäßigen Produktion von Schilddrüsenhormonen – dies geht häufig mit einer Schilddrüsenvergrößerung und Problemen mit den Augen einher. Ihre Erfahrungen mit der Krankheit bezeichnete sie damals laut The Sun als "Nebel der Verzweiflung".

Zudem machte sie 2009 ihre Brustkrebsdiagnose öffentlich. Zum Zeitpunkt der Diagnose habe sie sich gerade inmitten der Dreharbeiten für "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes" befunden. Von der Erkrankung konnte sich Maggie zwar vollständig erholen – dennoch stellte der Schock ihr Leben damals gehörig auf den Kopf. "Es nimmt einem irgendwie den Wind aus den Segeln, und ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, wenn sie überhaupt etwas bringt", schilderte sie gegenüber Daily Telegraph.

Zur genauen Todesursache der Downton Abbey-Darstellerin ist bislang nichts bekannt. Das Statement ihrer Familie zu Maggies Ableben legt nahe, dass sie sich zuvor bereits im Krankenhaus befunden hatte. "Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um den wunderbaren Mitarbeitern des Chelsea and Westminster Hospital für ihre Fürsorge und unermüdliche Freundlichkeit während ihrer letzten Tage zu danken", schrieben ihre Angehörigen laut BBC.

Getty Images Maggie Smith, Schauspielerin

Getty Images Maggie Smith, Schauspielerin

