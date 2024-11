Broadway dimmt seine Lichter zu Ehren von Maggie Smith (†89)

Der weltweit angesehene Broadway in New York City wird am kommenden Donnerstag um 18.45 Uhr (MEZ) die Lichter zu Ehren der verstorbenen Filmikone Maggie Smith (✝89) dimmen. Dies berichtet Deadline und bezieht sich dabei auf die Aussage von Robert E. Wankel, dem Chairman und CEO der Shubert Organization. Er betont im Namen der anderen Theaterbesitzer: "Der Broadway schließt sich ihren Bewunderern weltweit an – er bedauert ihren Verlust und feiert ihre bemerkenswerten Beiträge. Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie, ihren Freunden und allen, die von ihrer Arbeit berührt wurden."

Der Geschäftsmann erklärt, wie bedeutend die im September verstorbene Berühmtheit war: "Maggie Smith war ein einzigartiges Talent, dessen Kunstfertigkeit sowohl auf der Bühne als auch auf der Leinwand mit unübertroffenem Tiefgang und Witz zur Geltung kam." Er ergänzt, dass ihr Vermächtnis als "bemerkenswerte Schauspielerin" sowie auch als Inspiration für unzählige andere Künstler unauslöschlich sein werde.

Neben dem Broadway und zahlreichen Fans nahmen auch diverse prominente Persönlichkeiten sowie frühere Co-Stars von der Britin öffentlich Abschied. So meldete sich auch ihre einstige Harry Potter-Kollegin Emma Watson (34) im Netz zu Wort. Die 34-Jährige teilte ein gemeinsames Foto von sich und Maggie auf Instagram und verfasste rührende Zeilen: "[...] Erst als ich erwachsen geworden bin, habe ich erkannt, dass ich die Leinwand mit einer wahren Größe geteilt habe. Sie war nahbar, ehrlich, witzig und hatte eine große Selbstachtung. [...] Ich danke dir für all deine Liebenswürdigkeit. Ich werde dich vermissen."

Landmark Media Press and Picture Maggie Smith in "Downton Abbey II: Eine neue Ära"

Lumeimages / MEGA Emma Watson, Schauspielerin