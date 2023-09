Langer Krebskampf: Maggie Smith geht noch nicht in Rente!

Maggie Smith (88) scheint noch keine Lust auf den Ruhestand zu haben. Mit ihren Rollen, wie Professor McGonagall in den Harry Potter-Filmen, inspirierte sie Millionen Fans. Doch 2009 hatte die Britin enthüllt, dass sie während der Dreharbeiten zu "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes" mit Brustkrebs zu kämpfen hatte. Offenbar lässt sie sich aber von nichts aufhalten – denn Maggie dreht auch mit 88 Jahren noch fleißig Filme.

"Es nimmt einem den Wind aus den Segeln, und ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, wenn überhaupt. Ich glaube nicht, dass es viel davon gibt, wegen meines Alters", hatte Maggie 2009 zum Daily Telegraph gesagt. Heute mit über 80 Jahren scheint sie diese düsteren Aussichten aber überwunden zu haben. Denn die Schauspielerin zeigt sich lebhafter denn je und dreht auch heute noch Filme, wenn auch nicht mehr so viel wie früher. Vor allem ihre Rolle als Violet Crawley ließ sie 2022 im Film "Downton Abbey II: Eine neue Ära" wieder aufleben. Auch 2023 ist die Oscar-Preisträgerin wieder auf der großen Leinwand zu sehen: Sie spielt im Film "The Miracle Club" eine der Hauptrollen.

Maggies Rolle in der Serie Downton Abbey hat mittlerweile Kultstatus. 2020 war klar geworden, dass das Familiendrama ein Sequel bekommt. Doch ob Violet wieder dabei ist, ist unklar. Eine Quelle der Filmstudios hatte erklärt: "Sicherheit ist Maggies oberste Priorität und sie wird kommendes Jahr schon 86 Jahre alt."

