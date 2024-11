Nächster "Downton Abbey"-Film wird Maggie Smith (†89) ehren

Hugh Bonneville (60) stand in Downton Abbey als Robert Crawley in sechs Staffeln und zwei Spin-off-Filmen mit Maggie Smith (✝89) vor der Kamera, die seine Mutter und Familienmatriarchin Violet Crawley verkörperte. Im vergangenen Monat verstarb die berühmte Schauspielerin, doch ihr Andenken wird in kommenden Werken bewahrt. In der "Chris Evans Breakfast Show" verriet Hugh bereits, dass sie im 2025 erscheinenden dritten Spielfilm von "Downton Abbey" geehrt wird: "Wir verabschieden uns natürlich von Dame Maggie, was sowohl auf dem Bildschirm als auch im wirklichen Leben sehr ergreifend war. [...] Sie wird schmerzlich vermisst werden. Aber der letzte Film wird natürlich eine großartige, bleibende Hommage an sie sein."

Neben der Bekanntgabe, dass die legendäre Darstellerin in angemessener Weise auf der Leinwand wertgeschätzt wird, gab der Hauptdarsteller noch einige Details zur Zukunft des Historiendramas preis. Wie es scheint, wird der kommende Film das Finale darstellen: "Wir haben diesen Sommer einen dritten – und wahrscheinlich letzten – 'Downton Abbey'-Film fertiggestellt, der im nächsten September in die Kinos kommt. Das ist ein wunderbarer Abschluss der Geschichte und ein richtiger Film für die Fans."

Doch die treuen Fans der Erfolgsshow müssen über das mögliche Ende nicht allzu traurig sein – denn Gerüchten zufolge kommt bald Nachschub aus der Welt der adeligen Crawley-Familie! So soll dem Bericht von Daily Mail zufolge demnächst ein Prequel über das bewegte Leben von Lady Violet Crawley kommen. Im Fokus stehen anscheinend vor allem ihre spannenden Romanzen und Männer-Storys, die zuvor bereits angerissen wurden. Bis heute ist aber noch nichts offiziell bestätigt.

Collection Christophel/ActionPress Maggie Smith, Hugh Bonneville und Michelle Dockery in "Downton Abbey"

ActionPress Der Cast von "Downton Abbey"

