Finale: Das verrät der erste Trailer über "Downton Abbey 3"

Auf der CinemaCon in Las Vegas wurde jetzt der erste Trailer zu "Downton Abbey: The Grand Finale" präsentiert. Wie Deadline berichtet, macht die Vorschau deutlich, dass der dritte Film aus der beliebten britischen Adelswelt äußerst emotional wird. Ein Titelbild mit der Botschaft "Es ist an der Zeit, Abschied zu nehmen" lässt keinen Zweifel daran, dass es sich um das endgültige Ende des Franchise handelt. Im Trailer ist Hugh Bonneville (61) als Earl of Grantham zu sehen, wie er händeschüttelnd vom Grantham-Anwesen Abschied nimmt. Zudem begrüßt Jim Carter als Mr. Carson mit den Worten "Willkommen im Jahre 1930" das neue Jahrzehnt. Kurze Sequenzen zeigen Dominic West (55) im Londoner West End, Michelle Dockerys (43) Lady Mary in atemberaubendem roten Kleid und ein Porträt der verstorbenen Violet Crawley, gespielt von Maggie Smith (✝89).

"Downton Abbey 3" wird nicht nur die Rückkehr lang geliebter Charaktere wie Elizabeth McGovern (63), Jim Carter und Michelle Dockery feiern, sondern auch einige neue Gesichter vorstellen. Dazu gehören Joely Richardson (60), Alessandro Nivola und Simon Russell Beale. Oscar-Kandidat Paul Giamatti (57) kehrt in seiner Rolle als Cora Crawleys Bruder Harold Levinson zurück, den er bereits in der Serie verkörperte. Der Film thematisiert den "Abschied von einer Ära" – ein Motiv, das durch den Verlust der Dowager Countess besonders emotional aufgeladen ist. Maggie Smith verstarb im vergangenen September und spielte die Rolle der scharfsinnigen Violet Crawley in allen sechs Staffeln und den bisherigen Filmen, bis der Charme der Familie Crawley in "Downton Abbey: A New Era" 2022 ein letztes Mal von ihr geprägt wurde.

Die Serie und ihre Kinofilme haben weltweit Begeisterung ausgelöst und bisher mehr als umgerechnet 265 Millionen Euro eingespielt. Für viele Fans ist "Downton Abbey" untrennbar mit Maggie Smiths bissigem Humor und ihrer legendären Darstellung der Dowager Countess verbunden. Die ikonische Rolle machte sie zu einer der beliebtesten Figuren der britischen Fernsehgeschichte. Regisseur Simon Curtis (65) führt auch beim Finale Regie, das diesmal das Jahr 1930 einläutet und voraussichtlich einen melancholischen wie festlichen Abschluss der Crawley-Saga bieten wird. Angesichts der Beliebtheit des Franchise hofft man im Vorfeld auf eine Premiere beim Filmfestival in Venedig, bevor der Film am 12. September in die Kinos kommt. Fans weltweit bereiten sich schon jetzt darauf vor, endgültig Lebewohl zu sagen.

Anzeige Anzeige

Landmark Media Press and Picture Maggie Smith in "Downton Abbey II: Eine neue Ära"

Anzeige Anzeige

ActionPress Der Cast von "Downton Abbey"

Anzeige Anzeige

Anzeige