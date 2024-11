Trauriger Abschied: Maggie Smith wurde in London beerdigt

Maggie Smith (✝89) findet ihre letzte Ruhe. Die Schauspielerin wurde laut Mirror am Montag in einer bewegenden und privaten Trauerfeier im Londoner Stadtteil Richmond verabschiedet. Die Beerdigung fand um 16:00 Uhr im Mortlake-Krematorium statt und wurde von Familienmitgliedern, engen Freunden und Kollegen besucht, die der verstorbenen Ikone Tribut zollten. Einer der Teilnehmer kommentierte die Zeremonie gegenüber Daily Mail berührend: "Ein wunderschöner Abschied von Maggie Smith heute. Es war warm, lustig und voller Liebe. Es war ergreifend, aber nicht traurig, denn ihr Leben war so reich gelebt."

Die Söhne der Harry Potter-Darstellerin, Chris Larkin und Toby Stephens, bestätigten am 27. September in einem Statement ihren friedlichen Tod im Chelsea and Westminster Hospital und hoben die hervorragende Pflege hervor, die ihre Mutter dort erhielt. Die Familie bat die Öffentlichkeit um Privatsphäre und bedankte sich für die zahlreich eingegangenen Beileidsbekundungen. Auch von höchsten Stellen kamen emotionale Worte: König Charles (75) zeigte sich "zutiefst betrübt", während "Harry Potter"-Co-Star Daniel Radcliffe (35) sich "herzzerreißend" über den Verlust seiner früheren Filmkollegin äußerte.

Maggies Karriere begann auf der Bühne, bevor sie ab 1956 den Sprung auf die große Leinwand schaffte. Bekannt wurde sie unter anderem durch Rollen in "Child in the House" und "Nowhere to Go", wofür sie ihren ersten BAFTA gewann. Die Schauspielerin, die auch in Fernsehdramen wie der BBC-Adaption von "David Copperfield (68)" glänzte, galt nicht nur als überragendes Talent, sondern auch als humorvolle und scharfsinnige Persönlichkeit. Eine gute Freundin erinnerte sich: "[Eine Bekannte] war traumatisiert, als sie Maggie das erste Mal traf, da sie sie als die furchteinflößende Haushälterin Mrs. Medlock kannte. Doch Maggie war so witzig und klug, wie man es selten erlebt." Sie hinterlässt ihre beiden Söhne sowie fünf Enkelkinder.

Getty Images Maggie Smith, Dezember 2014

Getty Images Maggie Smith, Schauspielerin