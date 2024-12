Maggie Smith glaubte nie, dass ihre Arbeit geliebt wurde

Im September musste Hollywood Abschied von Dame Maggie Smith (✝89) nehmen. Die Schauspielerin begeisterte über Jahrzehnte die Fans von Filmen wie Harry Potter oder Serien wie Downton Abbey. Im Filmbusiness wurde Maggie hochgeschätzt – eine Tatsache, die sie selbst nie wirklich glauben konnte. "Für meine Familie war es unglaublich bewegend zu sehen, wie sehr sie von allen geliebt wurde. Das war etwas, das sie sich selbst nie wirklich eingestehen wollte. Sie war wie wir alle, sie hatte nicht dieses Selbstvertrauen", erzählt ihr Sohn Toby jetzt im Interview mit The Telegraph.

Wie sehr ihre Fans Maggie schätzten, zeigte aber besonders die Trauer auf der ganzen Welt nach ihrem Tod. "Harry Potter"-Anhänger versammelten sich sogar vor dem Hogwarts Schloss im Universal Resort in Orlando. Dort hielten sie Zauberstäbe in die Höhe, wie es die Zauberer im Film zur Trauerbekundung nach dem Tod von Professor Dumbledore (Michael Gambon, ✝82) taten. Auch die ehemaligen Darsteller des Zauber-Universums ließen es sich nicht nehmen, Maggies im Netz zu gedenken. Unter anderem Daniel Radcliffe (35), Emma Watson (34), Tom Felton (37) und Rupert Grint (36) erinnerten sich an die Britin. Sogar König Charles (76) veröffentlichte einen rührenden Tribut.

Maggie starb Ende September mit 89 Jahren. Ihr Tod wurde von ihrer Familie offiziell bestätigt. Schon zu Lebzeiten kämpfte sie immer wieder mit mehreren Krankheiten. 1988 wurde bei ihr die Autoimmunerkrankung namens Basedow diagnostiziert. 2009 bekam sie die Diagnose Brustkrebs – doch die Krankheit konnte sie erfolgreich bekämpfen. Auch in ihren letzten Tagen ging es Maggie nicht gut, wie Toby jetzt enthüllt. "Es war hart. Sie war schon eine Weile krank, und es war sehr schwer, das zu sehen", meint der 55-Jährige. Seine Mutter fehle ihm sehr: "Aus rein egoistischen Gründen vermisse ich es, sie in meinem Leben zu haben und mit ihr reden zu können."

Getty Images Maggie Smith, Schauspielerin

Maggie Smith und Ian Hart in "Harry Potter und der Stein der Weisen"

