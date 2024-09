Skandalöse Fotos von P. Diddys dekadenten Partys enthüllt

Auf kürzlich aufgetauchten Fotos aus dem Jahr 2004 ist P. Diddy (54) bei einer Party in Miami zu sehen, die wilde Ausschweifungen zeigt. Auf den Bildern, die Mail Online vorliegen, sieht man den derzeit inhaftierten Hip-Hop-Mogul, wie er genüsslich eine Schokoladen-Erdbeere von einer nackten Frau isst, die als Zentrum einer üppigen Speiseplatte dient. Unter den Gästen der spektakulären Feier befanden sich unter anderem Stars wie Will Smith (56), Diana Ross (80), Owen Wilson (55) und Bruce Willis (69), die scheinbar unbeeindruckt von dem exzentrischen Festmahl ihre Anwesenheit genossen.

Die brisanten Schnappschüsse tauchten auf, nachdem der Musiker vergangene Woche aufgrund schwerwiegender Vorwürfe der sexuellen Ausbeutung festgenommen wurde. In der Anklage, die sich auf bis ins Jahr 2008 zurückreichende Vorwürfe bezieht, wird ihm vorgeworfen, über Jahre hinweg Frauen missbraucht und bedroht zu haben "um seine sexuellen Wünsche zu befriedigen, seinen Ruf zu schützen und sein Verhalten zu vertuschen". Nachdem er die Berufung gegen das Urteil verloren hat, bleibt er bis zu seinem Prozess im Metropolitan Detention Center in Brooklyn inhaftiert. Zu weiteren prominenten Häftlingen dieser Anstalt zählen Ghislaine Maxwell (62) und R. Kelly (57) – und das, obwohl dieses Gefängnis einen so schlechten Ruf hat, dass sich einige Richter sogar weigern, Straftäter dorthin zu verlegen.

P. Diddys Partys waren jahrelang ein beliebter Hotspot für die A-Prominenz. Während berühmte Persönlichkeiten wie Leonardo DiCaprio (49), Kim Kardashian (43) und Mariah Carey (55) damals seiner Einladung folgten, gehen einige von ihnen jetzt auf Distanz. Insbesondere Leonardo hat sich öffentlich von dem Musikproduzenten distanziert und betont, "seit Jahren" nicht mehr auf einer Party des Rappers gewesen zu sein.

Getty Images P. Diddy, Rapper

Instagram / khloekardashian Kim Kardashian, P. Diddy, Khloé Kardashian und Kylie Jenner, Dezember 2019

