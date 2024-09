Waren Prinz William und Harry auch auf P. Diddys Sex-Partys?

Der Skandal um den in Ungnade gefallenen Rapper P. Diddy (54) zieht derzeit weite Kreise und hat sogar die britische Königsfamilie erreicht. Prinz William (42) und Prinz Harry (40) sollen auf der VIP-Liste für seine berüchtigten Partys gestanden haben, wie Bild behauptet. Diese ausgelassenen Feiern, zu deren Gästen auch Prominente wie Leonardo DiCaprio (49) und Paris Hilton (43) gezählt haben sollen, werden spätestens seit der Verhaftung des Musikproduzenten in einem neuen Licht betrachtet. Hinter der glamourösen Fassade sollen sich grausame Szenen abgespielt haben, bei denen mutmaßliche Opfer zu Sex gezwungen wurden. Ob die royalen Brüder davon aber jemals etwas mitbekommen haben, ist bisher ungeklärt.

P. Diddy, der mit bürgerlichem Namen Sean Combs heißt, sprach selbst bereits 2011 in der "Graham Norton Show" darüber, Kontakte zu den britischen Prinzen gesucht zu haben. "Als sie noch junge Burschen waren und selbst oft in Schwierigkeiten gerieten, habe ich mir gedacht: 'Warum hängt ihr nicht mit mir ab?'", erzählte Sean damals. Doch zu diesem Zeitpunkt sei das Interesse des Rappers an den Royals anscheinend bereits abgekühlt gewesen, da die große Hochzeit von William und Prinzessin Kate (42) kurz bevorstand.

Auch wenn nicht klar ist, ob die Prinzen an den Partys beteiligt waren – dass sich William, Harry und Sean kennen, steht fest. Die Bekanntschaft kam offenbar durch ein Gedenkkonzert im Jahr 2007 zustande, das zu Ehren der verstorbenen Prinzessin Diana (✝36) in London stattfand. Dort trafen die Brüder den Musikmogul, posierten mit ihm und Skandalrapper Kanye West (47) für Fotos und unterhielten sich angeregt.

Getty Images Kanye West, Prinz Harry und P. Diddy

Getty Images P. Diddy im Oktober 2019

