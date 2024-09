Langweilig? Naomi Campbell im sportlichen Outfit in Paris

Anlässlich der Paris Fashion Week befindet sich Naomi Campbell (54) derzeit in der französischen Hauptstadt. Hier setzt das Supermodel jedoch auf ein sehr lässiges Outfit – das eher an einen Alltags-Look als an die spektakuläre Pariser Modewoche erinnert. Auf ihrem Weg zu einem Restaurant tritt sie in einem sportlichen Zweiteiler vor die Tür, der aus einer kurzen schwarzen Jacke sowie einer passenden Hose besteht. Dazu trägt sie Sneaker der Marke New Balance, eine Sonnenbrille und rundet ihren Look mit einem sehr teuren Detail ab: Einer Dior-Tasche im Wert von 4.130 Euro.

Im Gegensatz zu ihrem sehr schlichten Outfit legte der einstige Victoria's Secret-Engel vor wenigen Tagen noch einen ganz anderen Auftritt hin: Während der Mailand Fashion Week präsentierte Naomi einen sehr gewagten Look. Zur Modenschau von Dolce & Gabbana erschien sie in einem Blazer-Kleid, das zum größten Teil aus einem Netzstoff bestand und somit viel nackte Haut preisgab. Darunter trug sie einen schwarzen BH sowie Strapsstrümpfe und rundete ihr Outfit mit schwarzen High Heels ab. Darüber hinaus verzichtete sie auch in Italien nicht auf ihre Sonnenbrille.

Naomi ist schon seit den 1990er-Jahren ein dauerhafter Gast auf den Modeschauen der Welt. Ihr gelang der Durchbruch 1988, als sie als erstes schwarzes Model das Cover der britischen Vogue zierte. Mit ihrer Erfahrung in der Branche ist es daher nicht verwunderlich, dass die 54-Jährige immer wieder mit ihren Modeentscheidungen begeistert – auch wenn sie derzeit in Paris eher auf Bequemlichkeit setzt. Wie Bilder zeigen, die durch Daily Mail veröffentlicht wurden, zieht sie zu anderen Anlässen dafür alle Blicke auf sich: Anfang September wagte sie sich in einem eleganten schwarzen Kleid aus einer Mischung aus Satin und durchsichtigem Mesh-Stoff auf die Cocktailparty von Harper's Bazaar in New York – und ließ dabei ihren BH offensichtlich zu Hause...

ActionPress / Cobra Team / BACKGRID Naomi Campbell in Mailand, September 2024

Getty Images Naomi Campbell, 2023

