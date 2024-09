Spielt Kyle Walkers Frau Annie hier auf Affären-Drama an?

Annie Kilner, die Ehefrau von Fußballstar Kyle Walker (34), hat inmitten des anhaltenden Vaterschaftsskandals um Lauryn Goodman und dem Sportler ein kryptisches Zitat auf Instagram geteilt. In ihrem neuesten Post teilt die Britin einige Schnappschüsse aus den vergangenen Sommermonaten – besonders das letzte Bild, das nur aus einem Zitat besteht, sticht dabei aber ins Auge: "Never let your storm get your kids wet", steht dort geschrieben, was metaphorisch so viel bedeutet wie "Lass deine Kinder nicht unter deinen Kämpfen leiden". Spielt Annie hier etwa auf ihr dramenreiches Privatleben an?

Annies Ehemann Kyle, der auch Vater ihrer vier Kinder ist, ging ihr fremd und hatte eine Affäre mit Lauryn Goodman. Mit der Reality-TV-Bekanntheit zeugte er sogar zwei Kinder. Trotz des massiven Vertrauensbruchs scheinen die beiden willens zu sein, an ihrer Ehe zu arbeiten. "Sie wollen beide wirklich, dass es funktioniert. Ihre Familie ist das Zentrum ihres Lebens", verriet jüngst ein Insider gegenüber der Daily Mail und ergänzte: "Sie wollen nicht, dass die Kinder in einem zerrütteten Elternhaus aufwachsen."

Lauryn trägt den Rosenkrieg mit ihrer Ex-Affäre immer wieder in die Öffentlichkeit und stichelt des öfteren gegen den Vater ihrer zwei Kids. Insiderberichten zufolge möchte Kyle dagegen nun rechtlich vorgehen. Laut einer Quelle, die sich gegenüber The Sun äußerte, hat der Profikicker bereits Rücksprache mit seinen Anwälten gehalten, um gegen Lauryn eine Klage wegen Belästigung einzureichen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kyle Walker und Annie Kilner im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Lauryn Goodman, Influencerin

Anzeige Anzeige