"Unfassbare Schmerzen": Ralph Siegel hat viertes Mal Krebs

Ralph Siegel (78) muss erneut ganz tapfer sein: Der Musikproduzent ist nun das vierte Mal an Prostatakrebs erkrankt. In den vergangenen 17 Jahren musste der Vater von Giulia Siegel (49) bereits dreimal gegen die Erkrankung ankämpfen. Eigentlich galt er nach der Diagnose im Herbst 2022 als krebsfrei. Seine Frau Laura Käfer hat in der TV-Show "Bristant" über den aktuellen Zustand gesprochen und meint: "Es ist gerade nicht einfach für ihn, aber er ist wahnsinnig tapfer", außerdem fügt sie hinzu: "Er hat unfassbare Schmerzen, vor allem, weil der Brustwirbel durch die Metastase gebrochen ist."

Dennoch wollen Ralph und Laura zuversichtlich bleiben. "Wir sind in besten Händen, bei den besten Ärzten", erklärt sie. Ihr Ehemann hat ein großes Ziel vor Augen, auf das er tapfer hinarbeitet. "Aber Ralph will natürlich so schnell wie möglich wieder ins Studio", verrät sie. Dieser Wunsch ist aktuell natürlich nicht möglich. Mit dem gebrochenen Brustwirbel wurde Ralph strikte Bettruhe auferlegt. Er solle sich möglichst viel ausruhen, damit die Verletzung schnell verheilen kann. Auch die Chemotherapie soll dem 78-Jährigen ordentlich zusetzen.

Im Oktober 2022 meldete sich Ralph zuletzt mit der erschütternden Nachricht, dass der Krebs zum dritten Mal zurückgekehrt ist. "Nach zwölf Jahren ist bei mir der Prostatakrebs zurück", offenbarte er im Interview mit der Bild. Die erste Krebsdiagnose erhielt er 2007, die nächste rund drei Jahre später.

Getty Images Laura Käfer und Ralph Siegel im November 2018

Getty Images Ralph Siegel im Juli 2015

