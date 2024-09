Weitere Frau verklagt P. Diddy wegen sexueller Übergriffe

Ein neuer Skandal für P. Diddy (54): Sean Combs, wie der Musikmogul mit bürgerlichem Namen heißt, wird von einer Frau verklagt, die behauptet, er habe sie über einen Zeitraum von vier Jahren mehrfach sexuell missbraucht, unter Drogen gesetzt und geschwängert. Die anonyme Klägerin gibt laut TMZ an, den Rap-Mogul erstmals im Herbst 2020 im Ausland getroffen zu haben, als er sie zu einer von ihm bezahlten Reise einlud. Die mutmaßlichen Übergriffe sollen zwischen 2021 und 2022 in seinen Anwesen in Los Angeles, New York, Miami und anderen Orten stattgefunden haben.

In der am Freitag eingereichten Klage heißt es, dass Diddy die Frau regelmäßig aufgefordert habe, ihn zu treffen, wobei er und sein Team "nötigende und belästigende Sprache" verwendet hätten. Fahrer sollen sie oft direkt von ihrem Zuhause abgeholt haben, wodurch sie sich gezwungen gefühlt habe, den Aufforderungen nachzukommen. Sie behauptet weiter, er habe ihr alkoholische Getränke mit Drogen versetzt, um sie gefügig zu machen, und sie zu sexuellen Handlungen gezwungen. Bei einem Vorfall im April 2022 in Los Angeles will sie nach eigener Aussage körperliche Verletzungen erlitten haben, darunter blaue Flecken und Bissspuren, ohne sich daran erinnern zu können, wie diese entstanden sind. Nach einem weiteren Vorfall im Juli 2022, bei dem sie nach der Einnahme von Ketamin das Bewusstsein verlor, sei sie schwanger geworden und habe später eine Fehlgeburt erlitten. Die Frau fordert nun Schadensersatz für die erlittenen Traumata, finanziellen Verluste und körperlichen Verletzungen.

Die anonyme Frau ist nicht die Einzige, die schwere Vorwürfe gegen den 54-Jährigen erhebt. Erst vor wenigen Tagen verklagte eine andere Frau P. Diddy wegen Missbrauchs und Vergewaltigung. Derzeit sitzt der Rapper in Untersuchungshaft in New York, nachdem er von der Polizei festgenommen wurde. Der Grund: Gegen ihn wird unter anderem wegen Menschenhandels, Missbrauchs und Erpressung ermittelt.

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy im Januar 2020

Anzeige Anzeige