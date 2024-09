Eine weitere Klage: Frau wirft P. Diddy Vergewaltigung vor

P. Diddy (54) steht erneut im Zentrum schwerer Vorwürfe. Eine Frau namens Thalia Graves hat Klage gegen den Rapper eingereicht und beschuldigt ihn, sie im Jahr 2001 gemeinsam mit seinem Sicherheitschef Joseph Sherman missbraucht zu haben. Laut den TMZ vorliegenden Gerichtsdokumenten soll die US-Amerikanerin, die damals 25 Jahre alt war, von dem Musiker und seinem Angestellten in das Bad Boy Records Studio in New York City gelockt und dort gewaltsam vergewaltigt worden sein. Zu der Zeit der angeblichen Tat war Thalia mit einem anderen Mitarbeiter von P. Diddy liiert, was zur Einladung in das Studio geführt haben soll.

In dem Gerichtsverfahren gibt die Klägerin an, dass sie nach ihrer Ankunft im Studio von den zwei Männern in die Enge getrieben und dazu gebracht worden sei, ein Getränk zu konsumieren, das wahrscheinlich mit einer Droge versetzt gewesen sei. Diese Substanz habe dazu geführt, dass sie kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Als sie aufgewacht sei, sollen P. Diddy und Joseph sie gefesselt und vergewaltigt haben. Durch den mutmaßlichen Vorfall habe Thalia eine Therapie machen müssen. Noch immer leide sie unter Depressionen, Angstzuständen und Panikattacken.

In den vergangenen Monaten wurden dem Rapper von mehreren Personen unter anderem Sexhandel und Erpressung vorgeworfen. Seit rund einer Woche ist er deshalb nun in Untersuchungshaft. Wie der Rechtsexperte Paul Callan gegenüber Us Weekly erklärte, droht dem 54-Jährigen eine lange Haftstrafe: "Wenn er verurteilt wird, kann er damit rechnen, den größten Teil seines restlichen Lebens hinter Gittern zu verbringen." Bisher gibt es noch keine Updates zum Verfahren. P. Diddys Anwalt betont jedoch, dass sein Klient unschuldig sei und auf nicht schuldig plädieren wolle.

Getty Images P. Diddy im Januar 2020

Getty Images P. Diddy, Musiker