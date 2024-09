Michael Schumachers Tochter Gina heiratet heute auf Mallorca

Große Freude bei der Familie Schumacher! Gina-Maria Schumacher (27) soll heute den nächsten Schritt in ihrer Beziehung wagen und ihrem Partner Iain Bethke das Jawort geben. Am Samstagnachmittag soll die romantische Zeremonie in den Bergen bei Port d'Andratx abgehalten werden, wie Bild berichtet. Unter die Gäste werden sich vor allem die engsten Vertrauten der Tochter von Michael Schumacher (55) reihen: Ralf Schumacher (49) wird die Hochzeitsfeier gemeinsam mit seinem Partner Étienne besuchen. Auch Ginas Bruder Mick Schumacher (25) und seine Freundin Laila Hasanovic reisten bereits nach Mallorca, um die Eheschließung der Schwester und Schwägerin nicht zu verpassen.

Bereits im Januar dieses Jahres sickerten erste Informationen der Schumacher-Hochzeit an die Öffentlichkeit. Demnach hegte Gina schon vor rund neun Monaten den Wunsch, unter freiem Himmel "Ja" zu sagen. Auch von ihrem Hochzeitskleid hatte die 27-Jährige bereits konkrete Vorstellungen: Die besondere Robe soll im Boho-Style geschnitten sein. Da sich Papa Michael nach seinem schweren Unfall im Jahr 2013 von der Öffentlichkeit komplett zurückgezogen hat, wird Mick die Aufgabe zuteil, seine Schwester zum Traualtar zu führen.

Gina und ihr Iain lernten sich vor einigen Jahren auf einem Reiterhof in Baden-Württemberg kennen und lieben. Für die Liebe zog der Sohn einer englischen Managerin und eines deutschen Lehrers von Deutschland in die Schweiz und Ende 2022 sogar nach Texas. Ein Jahr später hielt der 28-Jährige dann um Ginas Hand an. Für seine zukünftige Frau gab Iain sogar seine große Leidenschaft auf und wechselte vom Springreiten zum Westernreiten.

Anzeige Anzeige

Instagram / gina_schumacher Gina-Maria Schumacher mit ihrem Freund Iain Bethke

Anzeige Anzeige

Instagram / gina_schumacher Iain Bethke und Gina-Maria Schumacher

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige