Ohne Michael? Mick Schumacher führt Schwester zum Traualtar

Wird er dabei sein? Seit seinem tragischen Skiunfall im Jahr 2013 ist über den Zustand des einstigen Formel-1-Stars Michael Schumacher (55) nichts bekannt. Stattdessen scheint er nur von seinem engsten Familienkreis umgeben zu sein – darunter auch seine beiden Kinder. Nun wird seine Tochter den wohl wichtigsten Schritt ihres Lebens tätigen und ihrem Freund Iain Bethke das Jawort geben. Jedoch wird nicht Schumi die 26-Jährige an ihren Zukünftigen überreichen. Stattdessen führt Bruder Mick Gina zum Traualtar.

Wie Bild berichtet, soll die Hochzeit im Anwesen der Schumacher-Familie auf Mallorca stattfinden – und die Vorbereitung für diese laufen inzwischen auf Hochtouren. Während bereits ein legerer Dresscode für die Trauung festgelegt sein soll, soll auch eine weitere Sache in trockenen Tüchern sein: Die Frage, wer Gina an ihren baldigen Mann entlang der Reihen freudiger Hochzeitsgäste übergeben wird. Diese besondere Ehre soll demnach ihrem jüngeren Bruder zuteilwerden. Mick (24) wird also die Aufgabe, die normalerweise Papa Michael auferlegt worden wäre, übernehmen.

Ob Michael an der Trauung teilnehmen wird, ist bislang nicht bekannt. Vor allem seiner Tochter würde damit sicherlich ein persönlicher Wunsch erfüllt werden. In der Doku "Schumacher" machte Gina-Maria (26) deutlich, wie sehr ihr die alten Zeiten mit ihrem Vater fehlen: "Es war immer das Highlight, wenn er von den Rennen zurückkam. Er war wahrscheinlich müde, aber das war uns egal."

Anzeige

Instagram / gina_schumacher Mick Schumacher, Gina Schumacher und Michael Schumacher

Anzeige

Getty Images Gina-Maria Schumacher, Reiterin

Anzeige

Instagram / mickschumacher Mick, Gina-Maria und Corinna Schumacher an Weihnachten 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de