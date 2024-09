Milka Loff Fernandes meint, sie ist eine "beschissene" Mama

Kürzlich verkündete Milka Loff Fernandes (44) ganz offen auf Social Media, dass sie als Mutter "absolut beschissen" sei. Bei den Brigitte Awards bekräftigte die Moderatorin dann ihre Aussage gegenüber RTL. "Wenn man nach den klassischen Standards geht... Ich bin absolut beschissen." Doch wie kommt die Mama zweier Töchter zu dieser Annahme? "Ich fluche bis zum Gehtnichtmehr vor meinen Kindern", gab Milka offen zu.

Erstaunlicherweise hätten sich ihre Kids das aber nicht von ihr abgeschaut. "Wenn Mama das sagt, ist das eine Sache. Wenn du das sagst, hört es sich komisch an", habe Milka ihrem Nachwuchs erklärt. Das zeigte scheinbar Wirkung: "Die machen das gar nicht." Die Hamburgerin betonte in dem Interview, dass sie ein gutes Verhältnis zu ihrem Nachwuchs habe, doch sie erklärte auch: "Muttersein ist schwierig. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass man seine Kinder nicht liebt – das, was einem sehr schnell vorgeworfen wird, wenn man sich so äußert. Sondern es hat einfach etwas damit zu tun, dass man sich in den Mühlen der Gesellschaft aufreibt."

Es ist nicht das erste Mal, dass Milka in der Öffentlichkeit so ehrlich über private Themen spricht: In der Vergangenheit berichtete sie offen über ihre Suizidgedanken. "Es war wie ein endloses Nebel-Labyrinth aus dunklen Gedanken, in denen ich nur noch um mich selbst kreiste", so die Familienmama 2021 im Gespräch mit Bunte. Die Anschaffung einer Topfpflanze habe ihr dann geholfen: "Das mag komisch klingen, aber ich musste Verantwortung übernehmen für etwas ganz Kleines, das ich bewältigen konnte."

Getty Images Milka Loff Fernandes bei der Fashion Week Berlin im Januar 2017

Action Press / AEDT Milka Loff Fernandes bei der Buch-Präsentation von "People of Deutschland" in Berlin im Februar 2023

