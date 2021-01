Milka Loff Fernandes (40) macht anderen Mut! Die 40-Jährige ist als VIVA-Moderatorin bekannt geworden, bis sie 2004 ihre TV-Karriere vorerst auf Eis legte. Es folgte eine harte Zeit für Milka: Sie hatte mit schweren psychischen Problemen zu kämpfen – dabei litt sie schon in ihrer Kindheit an Depressionen und einer Essstörung. Heute geht es der Naked Attraction-Moderatorin aber wieder besser. Sie motiviert nun andere im Netz, zu ihrem Körper zu stehen.

Auf Instagram postete Milka ein Video von sich – mit dem Clip sagte sie aus: Ich fühle mich wohl in meinem Körper! In einem knappen Sportdress tanzte die Moderatorin vor der Kamera und präsentierte dabei selbstbewusst ihre Rundungen. Sie schrieb dazu: "Endlich – mein Bauch ist frei." Der Hashtag #essstörungüberwinden ist eindeutig: Milka hat heute wieder ein gesundes Verhältnis zu ihrem Körper und möchte das an ihre Fans weitergeben.

Und genau die sind begeistert von dem Video und sprechen ihrem Vorbild ihren Respekt aus. "Einfach nur großartig und ich fühle mich schlagartig besser. Du bist wunderbar" oder "Du bist die Beste", sind nur einige der zahlreichen positiven Kommentare unter dem Post. Milkas Message scheint also anzukommen!

Milka Loff Fernandes bei einem Fashion-Event in Düsseldorf

Moderatorin Milka Loff Fernandes

Milka Loff Fernandes, TV-Gesicht

