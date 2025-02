Milka Loff Fernandes lehrt Kids bewussten Umgang mit Essen

Milka Loff Fernandes (44) ist seit 2012 stolze Mutter und durfte im Jahr 2016 eine weitere Tochter auf der Welt willkommen heißen. Erziehung ist für die ehemalige Viva-Moderatorin kein Leichtes, wie sie immer wieder ehrlich kommuniziert. Dennoch weiß sie ganz genau, was sie ihren Mädchen beibringen möchte: "[...] Autark und selbstverantwortlich durch diese Welt zu gehen", erklärt sie im Interview mit dem Magazin Eltern. So sollen die zwei von klein auf lernen, auf ihren Körper zu hören – vor allem, wenn es um die Ernährung geht.

Was das betrifft, hat die Schauspielerin selbst schlechte Erfahrungen machen müssen. Wie sie im Interview offen zugibt, habe sie ihr Essverhalten früher manipuliert. "Ich empfand Essen als Zeitverschwendung, als unliebsame Pause vom Spielen", gibt Milka preis. Später habe sie Essen als Mittel genutzt, um sich abzugrenzen. Ihr Weg in die Autonomie sei "ein gefährlicher" gewesen. Im Alter von 27 Jahren habe sie dann den Weg in eine Klinik gewählt. Doch erst mit der ersten Schwangerschaft habe sie gelernt, ihr "Essverhalten nicht länger zu manipulieren". Seither könne sie dem Verlangen ihres Körpers nachgehen, voller Mut und auch ohne jegliche unnötige Schuldgefühle. "Seitdem kann ich sagen: Milka, wenn du Hunger hast auf etwas, und die Schokolade drüben im anderen Zimmer aus dem Schrank mit dir anfängt zu reden, nachts um drei – dann steh auf, iss ein Stück Schokolade und gucke, wann die Stimme im Kopf Ruhe gibt", erklärt sie ihre Gedanken.

Trotz der Dinge, die sie im Laufe des Erwachsenwerdens gelernt hat und der Erfahrungen, die sie machte, scheint es für sie nicht leicht, all das an ihre Kinder weiterzugeben. "Ich bin echt keine Vorzeigemutter. Ich liebe meine Kinder und gleichzeitig fühle ich mich mit all den Erziehungsaufgaben wahnsinnig überfordert", offenbart Milka ebenfalls im Interview. Sie versuche stets eine "würdevolle" Balance zu finden und "nach vorne zu leben". Nichtsdestotrotz sei Muttersein alles andere als einfach. "Muttersein ist schwierig. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass man seine Kinder nicht liebt [...]. Es hat einfach etwas damit zu tun, dass man sich in den Mühlen der Gesellschaft aufreibt", gab sie gegenüber RTL zu verstehen.

Getty Images Milka Loff Fernandes, 2023 in München

Getty Images Milka Loff Fernandes bei der Fashion Week Berlin im Januar 2017

