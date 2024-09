Kendall Jenner mit ihrem Ex Devin Booker bei Dinner erwischt

Eigentlich soll Kendall Jenner (28) mit dem Sänger Bad Bunny (30) liiert sein – jetzt verbringt das Model aber ein Dinnerdate mit einem anderen Herren. Bei ihm handelt es sich um keinen Geringeren als ihren Ex-Freund Devin Booker (27). Wie ein Foto des Gossip-Blogs Deuxmoi auf Instagram zeigt, sitzen die früheren Turteltauben gemeinsam in einem Restaurant eines Surfklubs in Miami. Der The Kardashians -Star trägt währenddessen eine dunkle Brille sowie dunkle Kleidung. Ihre Begleitung hat ebenfalls eine schwarze Mütze und ein farblich abgestimmtes Outfit an.

Ob wirklich etwas zwischen dem einstigen Paar läuft, ist nicht bekannt. Zumindest die Fans gehen aber davon aus, dass es bei den beiden wieder funkt. "Das Herz will, was das Herz will", kommentiert ein Nutzer des Onlineportals und ein weiterer schreibt: "Um ehrlich zu sein, liebe ich sie zusammen mit Devin Booker mehr als mit Bad Bunny." Zudem schwärmt ein Bewunderer: "Oh, ich freue mich für sie."

Einige der User im Netz sind jedoch auch verwirrt über das Foto von Kendall und Devin. Vor wenigen Monaten soll die Schwester von Kylie Jenner (27) noch mit Bad Bunny an ihrer Beziehung gearbeitet haben und beide sind angeblich ein Paar. Das behauptete zumindest ein Insider gegenüber Ok!. "Sie haben die Zeit damit verbracht, zusammen durch Europa zu reisen. Kendall weiß alles zu schätzen, was er für sie tut und wie sehr er sie respektiert", hieß es.

MEGA Kendall Jenner mit ihrem Freund Devin Booker

Getty Images Kendall Jenner und Bad Bunny, Mai 2023

