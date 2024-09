Vor Hochzeit: Gina Schumacher feiert dekadente Beach-Party

Bevor Gina-Maria Schumacher (27) vor den Altar tritt, ließ sie es noch einmal richtig krachen. Wie Bild berichtet, schmiss die Tochter von Formel-1-Legende Michael Schumacher (55) auf Mallorca zusammen mit ihrem Verlobten Iain Bethke eine luxuriöse White-Party. Im exklusiven Mhares Sea Club kamen rund 100 Gäste ganz in Weiß zusammen, um das Brautpaar zu feiern. Unter anderem war Onkel Ralf Schumacher (49) mit seinem Partner Étienne dabei. Und geboten wurde den Mitfeiernden einiges: So gab es feines Essen, jede Menge Cocktails und die Musik des bekannten DJs Paco Colombas – und das alles vor der Kulisse des aufgewühlten Mittelmeers. Die Atmosphäre soll entspannt und locker gewesen sein, manche Gäste verzichteten sogar auf Schuhwerk.

Geheiratet wird heute auf dem Anwesen der Schumachers auf der spanischen Insel. Dieses liegt mitten in den Bergen von Port d'Andratx, also vor einer besonders romantischen Kulisse. Als Gäste werden neben Onkel Ralf auch Ginas Bruder Mick Schumacher (25) plus Freundin Laila und sicherlich auch Mama Corinna (55) erwartet. Die Frage, die sicherlich die meisten umtreibt, ist die, ob auch Papa Michael dabei ist. Der Rennfahrer wurde seit seinem Skiunfall 2013 nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen. Dass es bei diesem besonderen Anlass zu einem Wiedersehen kommt, ist aber unwahrscheinlich. Zum Altar geführt wird Gina angeblich von ihrem Bruder Mick.

Gina und ihr Iain sind bereits seit rund sieben Jahren ein Paar. In Texas haben sich die beiden mittlerweile ein eigenes Leben aufgebaut und nun ist es offenbar Zeit für den nächsten Schritt. Das Paar lebt sehr privat, weshalb nicht bekannt ist, wann Iain um die Hand seiner Liebsten anhielt. Verbinden wird sie sicherlich die gemeinsame Liebe zum Reitsport. Anders als Bruder Mick, der als Rennfahrer in Papas Fußstapfen trat, ist die 27-Jährige professionelle Westernreiterin – ihr Partner ist Springreiter. Kennengelernt haben die zwei sich angeblich ebenfalls durch den Reitsport: Auf einem Reiterhof in der Nähe von Heilbronn soll es zu einem ersten Treffen gekommen sein.

Instagram / gina_schumacher Iain Bethke und Gina-Maria Schumacher

Instagram / gina_schumacher Gina-Maria Schumacher mit ihrem Freund Iain Bethke

