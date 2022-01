Was für eine Überraschung! Kane Brown (28) ist nun stolzer Vater von zwei Kindern. Der Countrysänger und seine Frau Katelyn wurden im Jahr 2019 zum ersten Mal Eltern. Nach ihrer ersten Tochter Kingsley Rose wuchs ihre Familie nun erneut – anders als bei ihrem ersten Baby behielten sie diese Schwangerschaft für sich. Jetzt verkündete der Sänger die freudige Nachricht, dass er erneut Papa geworden ist.

Auf Instagram teilte der Musiker einen Schnappschuss aus dem Krankenhaus und schwärmte: "Neues Jahr, neues Familienmitglied. Willkommen in der Familie, Kodi Jane." Das kleine Mädchen erblickte am 30. Dezember das Licht der Welt und scheint putzmunter zu sein. Neben dem Bild mit seiner Frau und seinem Neugeborenen teilte der "One Mississippi"-Interpret auch eine Nahaufnahme seiner Tochter. Auf dem Strampler der Kleinen ist zu lesen: "Hallo Welt, ich bin Kodi."

Das Leben als Vater scheint Kane zu bekommen – vergangenes Jahr erklärte er gegenüber People, dass sein erstes Kind sein Leben "komplett verändert und vor allem verbessert" habe. Nach Hause zu seiner Familie zu kommen, sei für ihn das Schönste – selbst wenn er einen harten Tag hinter sich habe. "Sie im Arm zu halten, macht meinen Tag schon besser", schwärmte der 28-Jährige.

