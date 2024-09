Maurice Dziwak und seine Freundin werden erstmals Eltern

Große Überraschung für alle Reality-TV-Fans: Maurice Dziwak (26) wird zum ersten Mal Vater! Das verkündet der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidat jetzt auf Instagram. "Tief in uns wächst ein kleines Leben heran. Ein Herz, das im Takt unserer Liebe schlägt, ein Traum, der leise Wirklichkeit wird. Wir sind schwanger. Und mit dieser Nachricht erfüllt sich in uns eine Freude, die alles übertrifft, was wir je zu fühlen glaubten", schreiben Maurice und seine Partnerin Leandra zu einem Bild, auf dem der Realitystar den kleinen Babybauch seiner Freundin küsst.

Unter dem Beitrag häufen sich die zahlreichen Glückwünsche. "Es wird ein Löwe! Glückwunsch, Weltklasse Leistung", "Herzlichen Glückwunsch! Alles Glück der Welt für euch!" oder "Was? Oh mein Gott! Herzlichen Glückwunsch euch" sind einige der zahlreichen Reaktionen der Fans. Auch Reality-TV-Kollege Serkan Yavuz (31) lässt es sich nicht nehmen und kommentiert: "Herzlichen Glückwunsch!"

Erst im vergangenen Mai hatte der Kampf der Realitystars-Teilnehmer seine neue Beziehung öffentlich gemacht. "Wenn ich weiß, was Liebe ist, dann nur wegen dir", freute sich Maurice unter einem Beitrag auf seinem Social-Media-Account. Bis dato hielt der Ex von Ricarda Raatz (32) die Identität seiner Partnerin geheim – doch jetzt ist klar: Er geht mit der dunkelhaarigen Beauty Leandra durchs Leben.

maurice_dziwak Maurice Dziwak, Realitystar

Instagram / leandra_2101 Maurice Dziwak und seine Freundin Leandra

