Zu viel? Cardi B präsentiert pelzigen Diven-Look in Paris

Cardi B (31) sorgte bei der McQueen-Modenschau während der Pariser Modewoche für Aufsehen. Laut Bildern, die MailOnline vorliegen, zog die Rapperin alle Blicke auf sich in einem modischen Ensemble: einem langen beigefarbenen Mantel mit auffälligem Fellbesatz. An ihrer Seite strahlte die Schauspielerin Salma Hayek (58) in einem funkelnden goldenen Paillettenkleid. Gemeinsam genossen sie das starbesetzte Event am Samstagabend und ließen sich von den neuesten Kreationen des britischen Designers inspirieren.

Die "Bodak Yellow"-Interpretin überraschte dabei auch mit einer neuen Frisur. Statt ihrer typischen schwarzen Haare trug sie eine kurze Perücke in hellem Braun und kombinierte dazu eine passende braune Pilotensonnenbrille im Retro-Look sowie Stilettos. Salma ergänzte ihr elegantes Kleid mit goldenen offenen High Heels, die ihre roten Fußnägel zur Geltung brachten. Auch Modeikone Anna Wintour (74) war vor Ort und überzeugte in einem himmelblauen Maxi-Mantel mit Gürtel, ihrer typischen Sonnenbrille und Stiefeln mit Schlangenlederoptik.

Cardi, die mit bürgerlichem Namen Belcalis Marlenis Almánzar heißt, trennte sich im Juli nach rund sieben Ehejahren und mehreren Beziehungspausen von ihrem Ehemann Offset. "Ich bin zu viel Frau für dich", sagte sie damals laut USA Today und fügte hinzu: "Und ich war immer zu gut für dich." Trotz ihrer offensichtlich schwierigen Trennung bedankte sie sich auf Instagram bei ihrem Ex mit den Worten: "Aber danke für meine Kinder. Alle drei, ich bereue keines von ihnen. Aber ich bereue dich.“ Es scheint, als ob zwischen den beiden kein böses Blut fließt. Umso schöner, dass Cardi bei der Pariser Modewoche eine kleine Auszeit vom Beziehungsstress nehmen konnte.

Getty Images Cardi B, Rapperin

Getty Images Cardi B und Offset, 2023

