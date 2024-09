Anne Wünsche und ihr Karim hatten eine Zeit lang nur Zoff

Auf Instagram gewährt Anne Wünsche (33) immer wieder ehrliche Einblicke in ihr Privatleben – so auch jetzt. In einer aktuellen Fragerunde will ein Follower von der einstigen Berlin – Tag & Nacht-Darstellerin wissen, ob sie und ihr Partner Karim (35) sich ab und zu in den Haaren haben. "Streit ist völlig normal, besonders, wenn man sich alleine fühlt. Es gab eine Zeit, da haben wir uns fast nur gezofft", antwortet Anne ehrlich.

Mittlerweile haben die 33-Jährige und ihr Liebster aber offenbar einen guten Umgang hinsichtlich ihrer Auseinandersetzungen gefunden. "Irgendwann habe ich ein ernstes Gespräch gesucht und ihm erklärt, wie ich mich damit fühle und dass es für mich nicht so weitergehen kann", erinnert sich Anne zurück. Dabei appelliert die Influencerin auch an ihre Community und betont: "Ich denke, [miteinander zu] reden ist ultrawichtig."

Seit 2019 gehen Anne und Karim schon gemeinsam durchs Leben. 2022 erblickte ihr gemeinsamer Sohn Sávio (2) das Licht der Welt. Aus früheren Beziehungen hat die Bloggerin zwei weitere Kinder: die Töchter Miley und Juna. Erst vor wenigen Wochen verriet sie in einem Q&A im Netz, inwiefern sie und Karim den gleichen Ansatz bei der Kindererziehung haben: "Halb, halb. Wir sind uns so halbwegs einig."

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Karim El Kammouchi und Anne Wünsche im Urlaub

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrer Familie, August 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige