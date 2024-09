Bodyshaming bei "Die Bachelorette": Martin lästert über Luna

In der aktuellen Folge von Die Bachelorette entscheidet sich Stella Stegmann (27) gegen zwei Kandidaten. Single-Mann Martin scheint ein Problem mit ihrem Männer- und Frauengeschmack zu haben und lästert nach der Nacht der Rosen mit Jan und Erik: "Wir sind hier im Zirkus, Alter. Ich sag's euch", beschwert er sich und fügt hinzu: "Kommt mit 1,50 Meter weiter. Ich schwöre es dir. Sorry, dass ich oberflächlich bin, aber dann ist das hier echt eine Freakshow." Damit scheint er auf seine 1,53 Meter große Konkurrentin Luna anzuspielen. Er könne nicht verstehen, wie die Rosenkavalierin jemanden mögen könne, der "nicht sportlich" sei, führt er weiter aus.

Auch die anderen beiden Kandidaten halten sich mit Lästereien nicht zurück. Jan versteht nicht, warum Markus und Smith ihre Koffer packen mussten und schießt dabei gegen die fünf Kandidatinnen in der Villa. "Und dann kommen hier die Woo-Girls weiter, die noch nichts gerissen haben in ihrem Leben", wundert sich der Feuerwehrmann. Erik, der sich in vielen Szenen sehr kumpelhaft mit den Frauen zeigt, ergänzt: "Die gehen als beste Freundinnen hier rein. Was ist das denn?"

Bei den Zuschauern kommen diese Kommentare gar nicht gut an. Auf dem offiziellen Instagram-Account der Show kommentiert ein User: "Das Einzige, was du, lieber Martin, in dieser Folge gerissen hast, war Bodyshaming und sexistische Kommentare, die der beteiligten Person sicher wehtun, wenn sie das sieht. Eine Person, die über 70 Kilogramm abgenommen hat, als 'nicht sportlich' zu betiteln und auf die Größe zu gehen – sehr stark von dir." Ein anderer Fan meint: "Er akzeptiert Stellas Entscheidungen nicht und bezeichnet die anderen Kandidaten als Freakshow. Da ist doch irgendetwas schief."

RTL Luna und Stella, "Die Bachelorette"-Stars

RTL Martin Michelius, "Die Bachelorette"-Kandidat

