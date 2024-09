Diese zwei Kandidaten schickt Bachelorette Stella nach Hause

Folge sechs von Die Bachelorette endete mit einem Cliffhanger. Ferry, Smith und Markus hofften auf Stella Stegmanns (27) letzte Rose des Abends. In der aktuellen Episode löst die Too Hot To Handle: Germany-Bekanntheit das Rätsel auf: Smith und Markus müssen die Villa verlassen. "Das Herz ist in der Hose, doch in der Hand ist eine Rose", dichtet der glückliche Rapper Ferry daraufhin. Die Rosenkavalierin weiß genau, dass sich der muskulöse Markus eigentlich sehr sicher war, eine Runde weiterzukommen. Doch sie stellt klar: "Es hilft ja nichts, wenn ich es nicht richtig fühle."

Bei den übrigen Singles stößt diese Entscheidung gegen Markus und Smith auf Kopfschütteln. Während Ferry seine Rose entgegennimmt, hört man im Hintergrund Geflüster. "Wollen die mich hier gerade verarschen? Wo bin ich denn hier gelandet?", wundert sich Martin. Auf der anderen Seite freut sich Single-Dame Emma. "Gott sei Dank!", sagt die 21-Jährige, die mit dem Musiker das ein oder andere Mal geflirtet hatte.

Einige Fans dürften nach Stellas Entscheidung überrascht gewesen sein, da Ferry auf Instagram angedeutet hatte, dass er in der aktuellen Folge rausfliegen würde. "Es war megaschön, Gruß an alle", schrieb er in einem Post und fügte das Emoji eines gebrochenen Herzens hinzu. Schnell machten sich Spekulationen breit, dass der Hamburger die Show verlassen musste. Ein User kommentierte: "Da hat sie echt 'nen Fehler gemacht! Du warst supersympathisch und einfach echt." Doch ein anderer Nutzer hatte schon damals den Durchblick: "Quatsch, im Trailer der nächsten Folge kamen Szenen, in denen er noch dabei war [...]. Er ist nicht raus!"

Instagram / gefarmer91 Markus Gebauer, "Die Bachelorette"-Kandidat

RTL / Klaudia Taday Smith, "Die Bachelorette"-Single

