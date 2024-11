Stella Stegmann findet Bachelorette-Martins Aussagen "krass"

Bei Die Bachelorette entschied sich Stella Stegmann (27) kurz vor dem Finale gegen den Kandidaten Martin Michelius. Der Fitness-Unternehmer war unter den Fans von Anfang an unbeliebt – nach der Ausstrahlung fiel er zudem mit fiesen Bemerkungen über die Rosenkavalierin auf. Auf TikTok bezieht Stella nun Stellung zu den Schlagzeilen. Während der Ausstrahlung habe sie bereits gemerkt, dass Martin anscheinend nur da sei, um zu gewinnen. "Fand ich nicht so geil", macht sie deutlich. Dann ordnet das Model Martins Äußerungen während und nach der Show klar ein. "Aber als ich dann diese misogynen Aussagen gehört habe, dachte ich mir so: 'Okay, krass'", meint Stella. Sie scheint froh, sich am Ende gegen den Muskelprotz entschieden zu haben.

Die Reality-TV-Bekanntheit stellt klar, sie habe den Drittplatzierten während der Dreharbeiten natürlich unter ganz anderen Umständen kennengelernt als die Zuschauer der Show. "Die Ausstrahlung zu sehen, war crazy für mich, ich war richtig schockiert", macht Stella deutlich. Mit jeder Folge habe sich ihr Bild von Martin drastisch geändert. Dies habe es ihr schwer gemacht, die Show überhaupt zu genießen: "Ich dachte mir bei jeder Szene, wo ich irgendwie 'cute' mit ihm bin: 'Boah, ich kann mir das nicht geben.'"

Schon während der Folgen eckte Martin oft an. Nach seinem Show-Aus wandte er sich in seiner Instagram-Story direkt an den Sender des Formats und zog über Stella vom Leder. "RTL, ich weiß nicht, wie ihr so eine Frau als Bachelorette nehmen könnt, die bei Too Hot To Handle: Germany sagt, sie will mit jedem bumsen", pöbelte er. Anschließend behauptete er, es sei ein Fehler gewesen, nicht früher freiwillig auszusteigen.

RTL Martin Michelius und Stella Stegmann, "Die Bachelorette"-Stars

RTL Martin Michelius bei "Die Bachelorette", 2024

