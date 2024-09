Küsse beim Theaterdate: Bachelorette-Singles erobern Stella

Es knistert bei Die Bachelorette! In Folge sieben der beliebten Kuppelshow dürfen sich Akosua, Erik und Ferry über eine besondere Einladung freuen. Gemeinsam mit Stella Stegmann (27) spielen sie in einem Theater Szenen aus "Romeo und Julia" nach. Obwohl im Skript eigentlich nur Wangenküsse vorgesehen sind, nutzen die beiden männlichen Kandidaten die romantische Stimmung und sichern sich ihre ersten Küsse mit der Rosenkavalierin. Nach Ferrys Bussi resümiert die Bachelorette grinsend: "Ich würde sagen, es war ein Filmkuss. Es war ja wirklich nur ein Schmatzer." Akosua belässt es bei dem Kuss auf die Wange, begeistert die Influencerin aber mit ihrer dramatischen Art. "Ihr seid alle richtig aus euch herausgekommen!", lobt Stella ihre drei Rosenanwärter nach der Performance.

Den besten Eindruck scheint jedoch Rapper Ferry bei der Bachelorette gemacht zu haben. Sein Einsatz wird mit einem Einzeldate belohnt. Der Hamburger nutzt diesen Moment, um der Too Hot To Handle: Germany-Bekanntheit zu beichten, dass er seine Ex-Freundin betrogen hat. Den Fehler gesteht er offen ein und erklärt Stella seine Intentionen für die nächste Beziehung: "Ich suche eine Frau, mit der ich am selben Strang ziehen kann." Zu einem weiteren Kuss kommt es danach nicht. Die Beauty ist sich sicher: "Ich glaube, da kommt noch ein schönerer Moment, falls es denn so sein soll."

Erik und Ferry sind nicht die ersten Kandidaten, die sich über einen intimen Moment mit Stella freuen durften. Devin hatte sich in Folge sechs den ersten Kuss der Staffel gesichert und war darüber selbst total überrascht. "Ich habe niemals damit gerechnet, dass ich den ersten Kuss bekomme", verriet der Blondschopf im Promiflash-Interview. Als Favorit wollte er sich deshalb allerdings nicht bezeichnen.

Anzeige Anzeige

RTL Akosua und Erik, "Die Bachelorette"-Teilnehmer

Anzeige Anzeige

RTL Stella Stegmann und Devin Dayan bei "Die Bachelorette"

Anzeige Anzeige