Maurice Dziwak und Leandra wurden trotz Verhütung schwanger

Maurice Dziwak (26) und seine Partnerin Leandra überraschen ihre Fans mit einer besonderen Nachricht: Die beiden erwarten ihr erstes gemeinsames Kind! Der Kampf der Realitystars-Teilnehmer und seine Liebste sind megahappy und können ihre Freude kaum fassen. Im Promiflash-Interview verrät Maurice, dass die beiden wohl Glück gehabt haben: "Trotz Verhütung hat uns Gott unser Wunder geschenkt. Wir sind sehr dankbar", erklärt der Realitystar.

Vor wenigen Tagen verkündete Maurice überglücklich die Schwangerschaft. Auf Instagram teilte der selbst ernannte "Löwe" ein Foto, auf dem er den Babybauch seiner Freundin küsst. "Tief in uns wächst ein kleines Leben heran. Ein Herz, das im Takt unserer Liebe schlägt, ein Traum, der leise Wirklichkeit wird. Wir sind schwanger. Und mit dieser Nachricht erfüllt sich in uns eine Freude, die alles übertrifft, was wir je zu fühlen glaubten", schwärmte der Das Sommerhaus der Stars-Kandidat dazu.

Maurice erlangte Bekanntheit durch die Teilnahme an der Realityshow Are You The One?. Dort suchte er nach der großen Liebe und gewann viele Fans durch seine lustige und verpeilte Art. Mit Leandra scheint er nun sein Glück gefunden zu haben. Seit Mai sind die beiden offiziell zusammen. Die Schwangerschaft kam für das Paar überraschend, doch sie nehmen die neue Herausforderung mit Freude an. Maurice und Leandra zeigen sich seit geraumer Zeit als glückliches Paar und freuen sich auf die kommende Zeit als Familie.

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak und seine Freundin Leandra

Instagram / leandra_2101 Maurice Dziwak und seine Freundin im September 2024

