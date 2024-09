Selten: Jamie Foxx Hand in Hand mit seiner Alyce unterwegs

Jamie Foxx (56) und seine Freundin Alyce Huckstepp wurden am Samstag Händchen haltend beim Verlassen des Restaurants Catch Steak in Los Angeles gesehen – das zeigen Bilder, die unter anderem People vorliegen. Das Paar genoss einen gemeinsamen Abend in dem angesagten Promi-Hotspot – dabei setzten der Schauspieler und das Fitnessmodel auf Gemütlichkeit: Jamie trug ein komplett schwarzes Outfit, bestehend aus Hoodie und passender Hose, während Alyce in einem dunklen Ensemble mit langärmligem Shirt und weißen Streifen sowie passender Hose erstrahlte. Beide trugen Sonnenbrillen, als sie das Restaurant verließen.

Bereits wenige Tage zuvor wurden die beiden bei einem gemeinsamen Abendessen im Nobu in Malibu gesichtet – dabei sind gemeinsame Ausflüge eigentlich eine Seltenheit, denn Jamie hält sein Privatleben größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Ob der 56-Jährige mit Alyce etwa "die Eine" gefunden hat? Ein Insider verriet in einem Interview mit People bereits, wie gut die Beauty für den Filmstar ist. "Alyce ist ein Schatz, ein großartiges Mädchen. Dank ihr geht es Jamie unglaublich gut", plauderte die Quelle aus und betonte, dass Alyce "nicht netter und perfekter für ihn sein" könnte.

Jamie und Alyce wurden im vergangenen Jahr das erste Mal miteinander in Verbindung gebracht, als sie einen gemeinsamen Urlaub in Cabo San Lucas, Mexiko genossen – Medienberichten zufolge sollen die beiden aber schon seit 2022 miteinander anbandeln. Seitdem scheinen Jamie und Alyce ein Herz und eine Seele zu sein – sogar bei der Hochzeit von Jamies ältester Tochter Corinne (30) vor wenigen Tagen war die blonde Beauty anwesend.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jamie Foxx, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Corinne und ihr Papa Jamie Foxx

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige